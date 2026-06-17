Comunicare lo sport, il libro che spiega come marketing, media e diritto stanno cambiando l’industria sportiva

Dall’università al mondo del lavoro, Comunicare lo Sport di Pierfrancesco Barletta, Federico Oggiano e Manila Alfano racconta il fenomeno sportivo attraverso comunicazione, branding, marketing e aspetti giuridici, offrendo una guida pratica per studenti e professionisti del settore.

Comunicare lo Sport, scritto da Pierfrancesco Barletta, Federico Oggiano e Manila Alfano, edito da Bulzoni è un volume che racconta lo sport come fenomeno che va oltre il campo di gioco, analizzandone gli aspetti comunicativi, economici e giuridici. Viene adottato dal Corso Comunicare lo sport dell’Università Iulm del Prof. Pierfrancesco Barletta, lunga esperienza nel mondo del management sportivo dall’Inter a M-I Stadio, dalla Presidenza di Milano Sport al Cda del Credito sportivo. Nella comunicazione è Founder e Senior Advisory di Jaba Communication. Il testo inizia a entrare anche in altri corsi in altre Università.

Il libro si distingue per un approccio pratico e multidisciplinare: spiega come si costruisce il racconto sportivo, come si valorizza un brand attraverso il marketing e quali sono le principali regole che governano il settore. Il linguaggio è chiaro e accessibile, caratteristica che lo rende particolarmente adatto a studenti universitari, giovani professionisti e appassionati di sport business.

Pur non avendo l’ambizione di essere un manuale specialistico, offre una panoramica aggiornata e ben organizzata su temi sempre più centrali nel mondo dello sport contemporaneo.

Si può acquistare a Il Libraccio, su piattaforme on Line come Amazon, iBs Libri e Libreria Universitaria