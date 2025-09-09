Cinque libri da non perdere a settembre 2025

Settembre si preannuncia un mese ricco di nuove uscite letterarie, con titoli che spaziano dal thriller al romanzo storico, passando per storie d’amore, introspezioni psicologiche e atmosfere culinarie. Ecco cinque libri da segnare subito in agenda.

Dan Brown – L’ultimo segreto

Dopo otto anni dall’ultimo capitolo, Dan Brown torna con un nuovo thriller che vede protagonista Robert Langdon. Ambientato a Praga, il romanzo intreccia misteri storici, enigmi religiosi e scoperte scientifiche, in una trama serrata che porta il lettore tra biblioteche segrete, simboli nascosti e cospirazioni internazionali. Con il suo consueto ritmo incalzante, Brown promette colpi di scena e tensione fino all’ultima pagina, confermandosi maestro del thriller globale.

Patrick Modiano – La ballerina

Il premio Nobel francese esplora ancora una volta temi a lui cari, come memoria, identità e passato che riaffiora. La protagonista è una giovane ballerina e madre single, la cui vita si intreccia con figure misteriose e ricordi sfuggenti. Tra passato e presente, Modiano costruisce un romanzo delicato e intenso, che scava nelle ombre dell’animo umano con la sua prosa elegante e poetica.

Ken Follett – Il cerchio dei giorni

Follett ci porta nell’Inghilterra preistorica, raccontando la storia della costruzione di Stonehenge attraverso le vicende di uomini e donne che vivono in un mondo ancora primordiale. La narrazione segue un cavatore di selce e una sacerdotessa, esplorando temi di fede, amore, coraggio e civiltà nascente. Come sempre, Follett combina dettagli storici accurati con una trama avvincente, capace di far rivivere epoche lontane in modo vivido e coinvolgente.

Taylor Jenkins Reid – Atmosfera

Ambientato negli anni ’80, Atmosfera racconta l’amore tra due astronauti, Joan e Vanessa, che sfidano le leggi della gravità e della società per inseguire i loro sogni e la propria passione. È un romanzo che mescola romanticismo e introspezione, con una scrittura capace di far percepire il peso dei sacrifici, le sfide personali e l’emozione dei legami umani che resistono al tempo e alle convenzioni.

Hisashi Kashiwai – Gli ingredienti segreti del signor Nagare

Nel cuore di Kyoto, il ristorante Kamogawa è noto per i suoi piatti capaci di risvegliare ricordi dimenticati. Lo chef Nagare e sua figlia Koishi utilizzano la cucina come mezzo per evocare emozioni e memorie, creando un legame profondo tra cibo e vita dei clienti. Il romanzo unisce mistero, introspezione e la magia della gastronomia, offrendo un’esperienza di lettura dolce, suggestiva e ricca di sentimenti.