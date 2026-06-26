Avete finito Off Campus? Ecco i 3 libri che dovreste leggere adesso

Pattini sul ghiaccio, rivalità sportive, tensione romantica e protagonisti carismatici. Sono questi gli ingredienti che hanno trasformato l’hockey romance in uno dei sottogeneri più amati degli ultimi anni, conquistando milioni di lettori in tutto il mondo. Dai bestseller universitari di Elle Kennedy alle storie più mature e intense come Heated Rivalry di Rachel Reid, il mondo dell’hockey si è affermato come uno degli scenari narrativi più efficaci per raccontare amicizie, competizione, desiderio e amore.

A riportare l’attenzione sul genere contribuisce oggi anche il successo degli adattamenti televisivi. La recente serie ispirata all’universo narrativo di Off Campus — disponibile su Amazon Prime — ha infatti riportato i romanzi di Elle Kennedy nelle classifiche internazionali, avvicinando una nuova generazione di spettatori e lettori alle storie ambientate tra campus universitari e piste di ghiaccio.

Per chi ha già amato Off Campus, divorato Heated Rivalry , ecco tre hockey romance da non perdere.

Icebreaker, il fenomeno che arriverà anche su Netflix

La storia segue Anastasia Allen, pattinatrice artistica determinata a conquistare il proprio posto ai campionati nazionali, e Nathan Hawkins, capitano della squadra universitaria di hockey. Quando un problema logistico costringe i due team a condividere gli spazi di allenamento, la rivalità iniziale lascia gradualmente spazio a un rapporto molto più complesso.

Il romanzo di Hannah Grace ha conquistato i social e le classifiche internazionali grazie all’equilibrio tra commedia romantica, dinamiche universitarie e personaggi particolarmente amati dal pubblico.

Offside, quando l’hockey incontra il college romance

Per chi cerca atmosfere ancora più vicine a quelle di Off Campus, una lettura quasi obbligata è Offside. Scritto da Avery Keelan, il romanzo racconta la storia di Bailey James e Chase Carter, stella della squadra universitaria di hockey. Tra rivalità, segreti e tensioni irrisolte, il libro costruisce una relazione fatta di battibecchi, attrazione crescente e dinamiche tipiche del college romance contemporaneo.

Mile High, l’hockey romance diventa adulto

Chi invece desidera una storia ambientata nel mondo dell’hockey ma con protagonisti più maturi può orientarsi verso Mile High di Liz Tomforde. Primo capitolo della serie Windy City, il romanzo abbandona il contesto universitario per spostarsi nel mondo dello sport professionistico.

Al centro della trama ci sono Zanders, celebre giocatore di hockey professionista dalla reputazione controversa, e Stevie, assistente di volo della squadra. Il loro rapporto nasce tra trasferte, spogliatoi e pressioni mediatiche, sviluppandosi lentamente attraverso una narrazione che alterna ironia, vulnerabilità e crescita personale.