A World of Potential si rinnova: il potere delle persone al centro di una nuova esperienza interattiva

A tre anni dall’inaugurazione della Casa di The Human Safety Net nelle storiche Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, la mostra interattiva A World of Potential si arricchisce di nuovi contenuti, esperienze multisensoriali e storie di ispirazione. E, da una data simbolica come l’8 maggio – che coincide con l’apertura della Biennale di Architettura – si apre una nuova fase all’insegna dell’inclusività: l’ingresso diventa gratuito per tutti, con possibilità di donazione volontaria.

Il percorso espositivo si evolve per diventare ancora più coinvolgente, giocoso e accessibile. A fianco della mostra principale, i visitatori potranno esplorare Dreams in Transit, una mostra collettiva curata da Art for Action. Il progetto artistico affronta con sensibilità e potenza narrativa il tema dell’identità dopo la migrazione, in un contesto – le Procuratie rinnovate da Sir David Chipperfield, Pritzker Prize 2023 – che amplifica il valore simbolico della riflessione.

Ma il cuore pulsante resta A World of Potential, un’esperienza unica che invita ogni visitatore a scoprire i propri punti di forza, stimolando valori come curiosità, speranza, lavoro di squadra, gratitudine, creatività, perseveranza e intelligenza sociale. Un viaggio immersivo tra installazioni multimediali, giochi interattivi e storie vere, progettato dallo studio Migliore+Servetto con la direzione curatoriale di Orna Cohen, co-fondatrice di Dialogue Social Enterprise.

Attraverso attività come la “roulette della Speranza”, il “Gioco di Squadra” o il multiscopio della Curiosità, adulti e bambini possono misurarsi con piccole sfide, scoprendo – in modo tangibile e divertente – che esercitare il proprio potenziale è possibile, anche in contesti di vulnerabilità.

«I contenuti rinnovati di A World of Potential ci permettono di avvicinare ancora di più i visitatori ai valori della nostra rete di persone che aiutano persone – afferma Emma Ursich, CEO di The Human Safety Net – La mostra è pensata infatti per tradurre in esperienza interattiva, stimolante e coinvolgente il valore fondante che è alla base del lavoro della nostra Fondazione in 26 Paesi: il fatto che tutti abbiano un potenziale e abbiano possibilità di esprimerlo, lavorando sui propri punti di forza, migliorando così la propria vita e quella delle proprie comunità».

L’iniziativa segna un cambio di passo importante per la Fondazione, che ha scelto l’accesso libero come gesto concreto verso un modello di cultura aperta e partecipativa. «Da qui la decisione, a tre anni dall’apertura della Casa di The Human Safety Net in piazza San Marco, di offrire l’ingresso libero per tutti con una donazione volontaria a favore dei nostri programmi. È il nostro contributo ad una comunità globale che ci auguriamo sia sempre più coinvolta sui temi dell’impatto e dell’innovazione sociale, ma anche il nostro “grazie” a tutte le persone e le organizzazioni che in questi tre anni ci hanno ispirati e sostenuti», conclude Ursich.

Il percorso si chiude con un’opportunità concreta di azione: ogni visitatore può scegliere di contribuire ai programmi della Fondazione con una donazione, diventando parte del movimento globale che sostiene famiglie vulnerabili con bambini da 0 a 6 anni e promuove l’integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro e l’imprenditorialità.

“The Human Safety Net, il movimento di persone che aiutano persone, è orgogliosa di prendere parte al progetto After Migration, attraverso il programma Per i rifugiati – ha affermato Simone Bemporad, Vice Presidente di The Human Safety Net – Il nostro lavoro si focalizza proprio su ciò che accade dopo la migrazione, perché fare la differenza è possibile grazie all’integrazione e al lavoro, trovando opportunità e soluzioni concrete e scalabili per offrire nuove possibilità alle persone, rispondendo al contempo al tema della carenza di figure professionali. Rappresentare attraverso l’arte questo impegno significa stimolare l’esperienza del visitatore, offrendo nuovi strumenti di riflessione e partecipazione rispetto ai cambiamenti in atto nella nostra società”.

La Casa di The Human Safety Net è aperta tutti i giorni (tranne il martedì) dalle 10:00 alle 19:00. La domenica, le terrazze con vista su Venezia sono accessibili al pubblico. Un’occasione da non perdere per chi cerca un’esperienza culturale, educativa ed emozionale nel cuore della città lagunare.