Cinque giochi di carte da mettere in valigia per un’estate senza noia

Con l’estate tornano anche quei momenti sospesi che sembrano fatti apposta per giocare. Le attese in stazione, i pomeriggi sotto l’ombrellone, le sere in campeggio o in terrazza dopo cena diventano l’occasione perfetta per tirare fuori un mazzo di carte e riunire amici e famiglia attorno a una partita. Del resto, pochi passatempi hanno la stessa capacità di mettere d’accordo generazioni diverse: occupano poco spazio, non hanno bisogno di batterie e trasformano qualsiasi tavolo improvvisato in un luogo di sfida, risate e convivialità.

Tra novità e grandi classici reinterpretati in chiave contemporanea, ecco cinque giochi di carte da infilare in valigia quest’estate.

Le carte regionali per chi ama la tradizione

Dal Negro rinnova le storiche carte regionali italiane con una serie di edizioni limitate dedicate, per il momento, ai mazzi Trevisane e Napoletane. A renderle speciali non sono soltanto le grafiche, ma anche gli astucci decorati con celebri espressioni dialettali che raccontano, con ironia, il modo di vivere la partita nelle diverse regioni italiane. Un omaggio alla cultura del gioco che diventa anche un piccolo oggetto da collezione.

Sette al Sette

Veloce da imparare e ancora più rapido da giocare, Sette al Sette è costruito attorno a una regola tanto semplice quanto coinvolgente: arrivare esattamente a sette senza mai superarlo. Il mazzo comprende carte con valori positivi, negativi e una speciale carta “0” che può ribaltare completamente l’andamento della partita, rendendo ogni turno imprevedibile. Pensato per gruppi numerosi, è il classico gioco che funziona tanto in famiglia quanto con gli amici durante una vacanza.

Cheater Chess

Chi pensa che gli scacchi richiedano sempre lunghe partite potrebbe ricredersi. Cheater Chess prende ispirazione dal gioco più celebre del mondo e lo trasforma in un’esperienza veloce, dinamica e accessibile anche ai meno esperti. Le mosse strategiche si alternano infatti a bluff, sacrifici e carte coperte che possono cambiare improvvisamente le sorti della partita, creando un mix originale tra tattica e fortuna.

Scrabble Card

La versione card game dello storico Scrabble elimina la tradizionale plancia senza rinunciare al cuore del gioco. Le lettere si combinano direttamente attraverso le carte e l’obiettivo resta quello di creare le parole con il punteggio più alto. Più leggero da trasportare rispetto alla versione classica, è la scelta ideale per chi ama i giochi linguistici anche durante un viaggio.

Hanafuda

Per chi desidera scoprire qualcosa di diverso dai classici mazzi occidentali, Hanafuda rappresenta una delle proposte più affascinanti. Le carte, prive di numeri e semi tradizionali, sono organizzate in dodici famiglie ispirate ai mesi dell’anno e agli elementi della natura.