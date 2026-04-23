Il diavolo veste Prada 2: l’attesissima première milanese con Anne Hathaway

Non è solo una première, e nemmeno semplicemente l’arrivo di un sequel atteso. La serata milanese de Il diavolo veste Prada 2 si muove su un altro livello, quello in cui il cinema diventa specchio di un sistema e, allo stesso tempo, occasione per metterlo in scena. Fuori dalla sala, prima ancora che sullo schermo, prende forma un racconto fatto di presenze, gerarchie e stile. Dentro, torna uno dei personaggi più iconici degli ultimi vent’anni.

Il ritorno di Miranda Priestly

Con Il diavolo veste Prada 2, Meryl Streep riprende il ruolo di Miranda Priestly, affiancata da Anne Hathaway e Emily Blunt. Il film aggiorna il suo sguardo, spostando il baricentro dalla semplice satira del sistema moda a una riflessione più ampia sulla sua evoluzione. Miranda si muove in un contesto attraversato dalla crisi dell’editoria e dalla ridefinizione del potere creativo, mentre Andy Sachs rientra in un universo che, nel frattempo, è cambiato radicalmente.

Milano come palcoscenico naturale

Dopo New York e Londra, la tappa milanese non è una semplice fermata del tour promozionale. È il luogo in cui il film trova una risonanza particolare. Milano, con il suo ruolo centrale nel prêt-à-porter e nella costruzione del lusso contemporaneo, diventa il contesto ideale per una storia che ha fatto della moda il proprio linguaggio narrativo. Non sorprende che alcune sequenze siano state girate proprio qui, durante la settimana della moda, intrecciando finzione e realtà in modo sempre più sottile.

Il gotha della moda in prima fila

Quello che rende la serata di oggi un evento chiave è la presenza annunciata del gotha della moda internazionale. Designer, direttori creativi, editor e insider sono attesi sul red carpet, trasformando la première in una sorta di passerella parallela.

Il film, che nel 2006 osservava quel mondo dall’esterno, oggi viene accolto al suo interno, quasi come un elemento organico. È un cambio di prospettiva significativo, che racconta quanto l’immaginario costruito allora sia diventato parte integrante del sistema stesso.