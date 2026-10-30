I Play Rocky: Stallone, i 365mila dollari rifiutati e la battaglia che cambiò Hollywood

Cinquant’anni dopo Rocky, Peter Farrelly racconta la vera storia di Sylvester Stallone in Rocky sono io. Le rivelazioni del regista, Anthony Ippolito e del cast nella conferenza stampa internazionale: il denaro rifiutato, i sacrifici, il ruolo di Sasha Czack e la nascita di un mito del cinema

Trecentosessantacinquemila dollari. Una cifra capace di cambiare la vita di un uomo che non riusciva a pagare un affitto, aveva una moglie incinta, aveva venduto persino il proprio cane e continuava a presentarsi ai provini senza che nessuno sembrasse disposto a riconoscergli il talento che era convinto di possedere. Sylvester Stallone avrebbe potuto accettare quei soldi, consegnare la sceneggiatura di Rocky a Hollywood e assistere dalla platea al successo di un film destinato a portare sullo schermo un altro attore, probabilmente già famoso, con il volto e il corpo di quel pugile sconosciuto che aveva immaginato durante le notti trascorse a scrivere. Scelse invece di rifiutare, perché il denaro avrebbe potuto risolvere i suoi problemi immediati, ma gli avrebbe tolto l’unica cosa che, in quel momento, riteneva davvero sua: la possibilità di raccontare una storia nella quale aveva messo molto più della propria ambizione.

Cinquant’anni dopo, mentre Hollywood celebra uno dei personaggi più riconoscibili della propria storia, Rocky sono io, titolo italiano di I Play Rocky, arriva a riportare l’attenzione proprio su quella decisione, ricostruendo la vicenda dell’attore prima della consacrazione, quando il nome Sylvester Stallone non significava ancora nulla per l’industria cinematografica e il destino di Rocky Balboa sembrava dipendere dalla testardaggine di un giovane disposto a perdere tutto pur di non rinunciare a interpretarlo.

Il film, diretto da Peter Farrelly, premio Oscar per Green Book, con Anthony Ippolito nei panni del giovane Stallone, è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e successivamente alla Festa del Cinema di Roma, prima dell’incontro internazionale con la stampa del 26 ottobre, durante il quale regista, sceneggiatore, produttori e interpreti hanno ripercorso una lavorazione che, per una singolare coincidenza, ha finito per assomigliare alla storia che erano chiamati a raccontare.

Perché il paradosso è proprio questo: Rocky, uno dei film più celebrati della storia americana, nasce dal rifiuto di accettare le condizioni imposte da Hollywood, mentre cinquant’anni dopo anche il progetto destinato a raccontarne la genesi ha dovuto convincere un’industria inizialmente poco interessata a finanziarlo. In entrambi i casi, la questione centrale non riguarda soltanto il successo, ma ciò che una persona è disposta a sacrificare per conservarne il controllo.

Prima di Rocky Balboa c’era un uomo che nessuno voleva vedere

Peter Gamble, autore della sceneggiatura di Rocky sono io, racconta di aver riconosciuto qualcosa di profondamente personale nella vicenda di Stallone, dopo trent’anni trascorsi a lavorare nel cinema, spesso contribuendo a progetti importanti senza che il proprio nome venisse realmente riconosciuto. Aveva iniziato come ghostwriter, aveva partecipato alla realizzazione di lavori apprezzati e premiati, ma continuava a sperimentare quella particolare forma di invisibilità che appartiene a chi vede le proprie idee arrivare sullo schermo senza riuscire a trovare uno spazio altrettanto evidente per sé stesso.

Quando il suo manager gli propose di prendere in considerazione una storia biografica su Sylvester Stallone, comprese immediatamente quale potesse essere il punto d’accesso al racconto: non il successo di un attore diventato una leggenda, ma la frustrazione di un uomo convinto di avere qualcosa da offrire al mondo senza che il mondo fosse disposto ad accorgersene.

È una prospettiva che cambia il modo di guardare anche al film del 1976, perché Rocky viene abitualmente ricordato attraverso le immagini entrate nell’immaginario collettivo, dalle corse sui gradini del Philadelphia Museum of Art alla musica di Bill Conti, dal rapporto con Adriana allo scontro con Apollo Creed, mentre la sua forza originaria risiede in qualcosa di meno spettacolare e molto più umano. Rocky Balboa non affronta Apollo perché sia certo di poterlo battere, ma perché vuole dimostrare di poter resistere fino alla fine, e in quella differenza fra vincere e riuscire a restare in piedi si trova la stessa convinzione che aveva spinto Stallone a non accettare il denaro offertogli per la sceneggiatura.

L’ispirazione per il film era arrivata dopo aver assistito al celebre incontro fra Muhammad Ali e Chuck Wepner, ma trasformare quell’intuizione in una sceneggiatura richiese una dedizione che ancora oggi sorprende. Stallone scrisse a mano la prima stesura in circa tre giorni e mezzo, un dettaglio sul quale Farrelly ha insistito durante la conferenza stampa, precisando che la rapidità di quella prima versione non significava affatto che il testo fosse definitivo, perché seguirono naturalmente riscritture e modifiche.

La ricostruzione cinematografica arriva a riprodurre l’appartamento nel quale Stallone lavorava, almeno per quanto riguarda gli esterni, e a recuperare perfino un dettaglio musicale che potrebbe apparire secondario, ma che racconta quanto il regista abbia cercato di avvicinarsi alla concretezza di quei giorni. Farrelly ha chiesto direttamente a Stallone che cosa ascoltasse mentre scriveva e ha scoperto che ad accompagnarlo erano i Buffalo Springfield, motivo per cui nel film compare Rock & Roll Woman.

Anche Gamble ha cercato di appropriarsi di quell’urgenza creativa, scrivendo la sceneggiatura di Rocky sono io in appena due settimane, dopo aver deciso di abbandonare almeno temporaneamente il proprio metodo abituale e seguire l’impulso della storia, senza interrompersi continuamente per correggere ogni pagina.

Farrelly ha riconosciuto in quel procedimento qualcosa di familiare, ricordando che anche Scemo & più scemo era stato scritto in tre settimane di lavoro quasi ininterrotto, durante le quali lui, il fratello Bobby e Bennett Yellin avevano costruito le giornate attorno alla scrittura, concedendosi soltanto il tempo necessario per mangiare, dormire e fare una passeggiata.

L’analogia fra due film apparentemente lontanissimi è significativa, perché restituisce la creatività a una dimensione fisica, fatta di disciplina, concentrazione e ostinazione, lontana dall’immagine romantica dell’ispirazione improvvisa che risolve miracolosamente ogni difficoltà.

Anthony Ippolito, l’attore che Stallone voleva senza conoscerlo

Interpretare Sylvester Stallone significa confrontarsi con una delle fisionomie più riconoscibili del cinema contemporaneo, con una voce e una gestualità che sono diventate patrimonio della cultura popolare, ma anche con il rischio di ridurre un personaggio reale alla riproduzione dei suoi tratti più facilmente imitabili.

Per questa ragione, quando si è trattato di individuare il protagonista, Stallone ha espresso una preferenza precisa: scegliere un attore relativamente poco conosciuto. Lo ha raccontato la produttrice Michele Weiss, spiegando che quella indicazione avrebbe dovuto dare il via a una ricerca internazionale, prima che Anthony Ippolito riuscisse a farsi notare attraverso un provino registrato autonomamente e inviato alla produzione.

La scelta possiede un’evidente ironia narrativa, perché il giovane interprete ha ottenuto il ruolo di Stallone attraverso una determinazione molto simile a quella che il film intende raccontare, convincendo i produttori a guardare oltre il principio secondo cui un progetto ambizioso debba necessariamente essere affidato a un nome già affermato.

Ippolito, che aveva già interpretato un giovane Al Pacino nella miniserie The Offer, si è trovato così davanti a una sfida differente, perché non doveva soltanto restituire l’immagine di Stallone, ma attraversare i diversi livelli di una personalità che il pubblico conosce soprattutto nella sua versione successiva al successo.

Dopo aver visto il provino, Stallone avrebbe inviato alla produzione un messaggio che Toby Emmerich ha ricordato durante la conferenza: «Non è un’imitazione. È un’interpretazione».

Una distinzione fondamentale, soprattutto considerando che Ippolito è stato chiamato a interpretare contemporaneamente il giovane Stallone e, nelle sequenze che ricostruiscono la lavorazione del film originale, Stallone mentre interpreta Rocky Balboa.

L’attore ha raccontato di aver incontrato il vero Stallone circa un mese prima dell’inizio delle riprese, dopo un lungo periodo di preparazione, e di aver trovato una persona sorprendentemente disponibile a condividere i ricordi di una fase particolarmente buia e solitaria della propria esistenza.

La preparazione è passata attraverso il lavoro sulla voce, sul corpo e sulle sequenze pugilistiche, oltre che attraverso una ricostruzione minuziosa delle immagini originali. Ippolito è mancino come Stallone, una coincidenza che ha facilitato tanto le scene di combattimento quanto quelle dedicate alla scrittura, mentre alcune delle riproduzioni dei momenti più celebri di Rocky hanno richiesto un’attenzione quasi ossessiva alla posizione del corpo, al ritmo dei movimenti e perfino alla respirazione.

Gamble ha ricordato che, confrontando una sequenza originale con quella ricreata per il nuovo film, diverse persone non erano riuscite a distinguere le immagini, compreso il padre dello stesso Ippolito.

Il coinvolgimento dell’attore ha colpito anche i colleghi. AnnaSophia Robb ha descritto la sensazione di assistere a una trasformazione quasi istantanea quando Ippolito passava da Stallone a Rocky, mentre Jay Duplass, interprete del regista John G. Avildsen, ha ricordato l’emozione provata durante la ricostruzione di una delle scene più importanti del film del 1976, quella del confronto fra Rocky e Mickey.

È proprio in questa stratificazione di identità che Rocky sono io trova una delle sue premesse più interessanti: raccontare un uomo che sta diventando un personaggio, attraverso un altro attore chiamato a ricostruire il momento esatto in cui quella trasformazione è avvenuta.

Sasha Czack e tutte le persone che rendono possibile un sogno

L’immagine di Stallone che resiste da solo alle pressioni dell’industria cinematografica possiede naturalmente una grande forza narrativa, ma rischierebbe di trasformarsi in un’altra celebrazione dell’eroe individualista se il film non riconoscesse il ruolo delle persone che hanno contribuito a rendere possibile il suo progetto.

Fra queste, la figura di Sasha Czack, prima moglie di Stallone, interpretata da AnnaSophia Robb, occupa una posizione essenziale. Attraverso di lei emerge la dimensione privata di una battaglia che viene abitualmente raccontata attraverso contratti, produttori e decisioni professionali, ma che coinvolgeva anche una coppia alle prese con difficoltà economiche, aspettative e rinunce quotidiane.

Robb ha spiegato di essersi avvicinata al personaggio pensando a tutte quelle persone che rimangono fuori dall’inquadratura, pur essendo fondamentali per consentire a qualcun altro di inseguire un’ambizione. Sasha, nella lettura dell’attrice, è la presenza capace di sostenere Stallone nei momenti di maggiore incertezza, ma anche di confrontarsi con lui, contribuendo concretamente alla realizzazione del suo lavoro.

Farrelly è tornato sull’argomento alla fine della conferenza stampa, interrompendo quasi il naturale percorso delle domande per sottolineare quanto la prova di Robb fosse determinante per l’intero film. Senza di lei, ha spiegato, anche l’interpretazione di Ippolito perderebbe una parte importante della propria forza emotiva, perché è spesso attraverso lo sguardo di Sasha che lo spettatore riesce a comprendere ciò che Stallone sta vivendo.

Accanto a questa relazione trova spazio anche quella assai più problematica con il padre Frank Stallone Senior, interpretato da Matt Dillon, che ha cercato di restituire l’umanità di un uomo duro, incapace di comprendere fino in fondo quanto il proprio comportamento potesse ferire il figlio.

Dillon ha osservato come ciò che per Frank poteva apparire semplicemente divertente, o appartenere a una forma tradizionale di rapporto familiare, potesse invece rappresentare un’esperienza traumatica per Sylvester. Farrelly ha aggiunto che uno degli elementi ai quali teneva maggiormente era evitare di raccontare Stallone come un uomo consumato dall’autocommiserazione, perché la sua capacità di non trasformare ogni ferita in una giustificazione costituisce una parte significativa della sua personalità.

Intorno a loro si muove il mondo del cinema, con P.J. Byrne nei panni del produttore Irwin Winkler, Jay Duplass in quelli di John G. Avildsen, Kiki Seto chiamata a interpretare Talia Shire e, attraverso le ricostruzioni delle riprese originali, Adriana, e Stephan James impegnato nel doppio confronto con Carl Weathers e Apollo Creed.

James ha parlato con particolare rispetto di Weathers, ricordando quanto l’attore abbia rappresentato per una generazione di interpreti afroamericani, e ha spiegato di aver cercato di restituire anche le insicurezze e i momenti di vulnerabilità dell’uomo dietro l’immagine carismatica e sicura di sé che il pubblico associa al personaggio di Apollo.

Ne emerge una storia corale nella quale il successo, pur avendo il volto inconfondibile di Stallone, diventa il risultato di un insieme di incontri e decisioni che nessun protagonista avrebbe potuto controllare completamente.

Il film su Rocky che Hollywood non voleva finanziare

A rendere ancora più interessante l’operazione di Farrelly è la vicenda produttiva dello stesso Rocky sono io, che ha incontrato difficoltà non troppo diverse, almeno nella loro natura, da quelle affrontate dal film originale.

Toby Emmerich, dopo una lunga carriera all’interno di realtà come New Line Cinema e Warner Bros., ha raccontato di aver inizialmente cercato di realizzare il progetto attraverso il sistema degli studios, senza trovare una società disposta a sostenerlo. La produzione ha quindi dovuto vendere i diritti internazionali al mercato di Cannes, attraverso FilmNation, raccogliendo una parte dei finanziamenti necessari, prima che l’intervento di Amazon MGM Studios consentisse di completare il piano economico per il mercato americano.

Il budget complessivo, secondo quanto riferito da Farrelly, è stato di circa trenta milioni di dollari, dieci dei quali destinati ai diritti, lasciando alla produzione una disponibilità effettiva di venti milioni per ricostruire l’America degli anni Settanta.

Le riprese sono durate trentaquattro giorni, appena sei in più rispetto ai ventotto impiegati per girare il Rocky originale, con una differenza sostanziale che il regista ha ricordato con ironia: nel 1976 non era necessario trasformare Philadelphia in una città di cinquant’anni prima.

Per ricreare alcuni luoghi simbolici, la troupe ha recuperato ambientazioni autentiche, limitando il ricorso agli effetti visivi a quelle situazioni nelle quali il tempo aveva modificato irrimediabilmente il paesaggio o la ricostruzione avrebbe richiesto risorse sproporzionate. Fra queste, la celebre corsa durante la quale viene lanciata un’arancia a Rocky, e alcune immagini del porto ormai profondamente cambiato.

C’è qualcosa di profondamente coerente nella scelta di riportare una storia così celebre a una dimensione produttiva relativamente contenuta, affidandola a un regista che conosce il cinema popolare ma che, grazie anche al lavoro di interpreti provenienti da esperienze indipendenti, cerca di restituire il carattere artigianale di un’impresa nata molto prima che diventasse un marchio miliardario.

Duplass, che ha raccontato di considerare il primo Rocky il proprio film preferito in assoluto, ha ricordato come il suo rapporto con quell’opera risalga all’infanzia, quando lo vide in un drive-in seduto sulle ginocchia della madre. La sua partecipazione a Rocky sono io è nata addirittura da una telefonata spontanea a Farrelly, al quale chiese di poter interpretare Avildsen, convinto che l’esperienza maturata nel cinema indipendente lo avrebbe aiutato a comprendere la pressione e il senso di precarietà vissuti dal regista durante la realizzazione del film originale.

L’elemento più sorprendente, però, è che questa ricostruzione di una vicenda cinematografica tanto conosciuta abbia conservato una dimensione di scoperta persino per chi ne conosceva già il risultato. Il lavoro di Gamble ha riportato alla luce episodi meno noti della giovinezza di Stallone, compreso il periodo in cui cercava di superare le proprie difficoltà di pronuncia registrando poesie, un dettaglio che lo sceneggiatore ha utilizzato per dare forma alla distanza fra le condizioni materiali della sua esistenza e la ricchezza dell’immaginazione che continuava a coltivare.

Gamble ha spiegato di aver costruito cinematograficamente quella sequenza combinando elementi provenienti dalla ricerca biografica, un’ammissione importante perché chiarisce la natura dell’operazione: non una cronaca letterale di ogni episodio, ma una drammatizzazione che prova a restituire il significato umano di una vicenda reale.

Cinquant’anni dopo, il cinema ha ancora bisogno di Rocky

Il primo Rocky arrivò nelle sale americane il 21 novembre 1976 e conquistò tre premi Oscar, compresi quelli per il miglior film e la migliore regia a John G. Avildsen, trasformando Stallone da attore quasi sconosciuto in una delle figure più importanti dell’industria cinematografica.

A distanza di mezzo secolo, quel successo è stato assorbito da una saga, da un immaginario visivo riconoscibile in tutto il mondo e da un’eredità che continua attraverso l’universo di Creed, ma il ritorno alle origini permette di ritrovare un aspetto che la familiarità con il mito rischia di far dimenticare: prima di rappresentare la determinazione sullo schermo, Stallone aveva dovuto esercitarla nella propria vita.

Durante la conferenza stampa, Farrelly ha collegato questo aspetto a una considerazione sul presente, osservando come il desiderio contemporaneo di accumulare ricchezza e raggiungere il successo economico finisca spesso per diventare più importante delle ragioni che spingono una persona a creare qualcosa. Ha citato persino Elon Musk, con la consueta ironia, per spiegare che il messaggio che riconosce nella storia di Stallone non riguarda la possibilità di diventare miliardari, ma la necessità di rimanere fedeli a sé stessi.

Nelle sue parole, il rifiuto di quei 365mila dollari diventa così molto più di un episodio curioso della storia di Hollywood: è il momento in cui un uomo senza alcun potere contrattuale decide che il proprio lavoro non può essere separato dalla propria identità, anche quando il prezzo per mantenere quella posizione appare irragionevole.

Eppure Rocky sono io sembra avere anche un’altra ambizione, strettamente legata alla sua natura cinematografica. Il pubblico che ha accolto il film a Toronto e all’AFI Fest ha reagito con applausi, risate e partecipazione, qualcosa che ha colpito particolarmente Duplass, convinto che il cinema conservi un valore difficilmente sostituibile nella possibilità di riunire persone diverse davanti alla stessa storia.

L’attore e regista ha ricordato che i social media offrono spesso l’impressione di essere costantemente connessi, mentre l’esperienza di una sala cinematografica permette una forma differente di condivisione, fatta di reazioni spontanee, emozioni simultanee e conversazioni che continuano anche dopo la fine della proiezione.

Farrelly, cresciuto in un’epoca nella quale concerti e cinema rappresentavano appuntamenti collettivi fondamentali, ha riconosciuto nello stesso entusiasmo una ragione per continuare a difendere la visione sul grande schermo.

Il film arriverà nelle sale americane in distribuzione limitata il 6 novembre e dal 20 novembre su scala nazionale, mentre in Italia sarà distribuito da Eagle Pictures a partire dal 31 dicembre 2026, chiudendo simbolicamente l’anno del cinquantesimo anniversario.

Forse è questa la ragione per cui la storia di Rocky continua a trovare nuove forme, anche quando sembra che il cinema abbia già raccontato tutto ciò che c’era da raccontare su quel pugile di Philadelphia. Perché il suo incontro più importante non è quello con Apollo Creed, ma quello che si è combattuto molto prima, lontano dalle telecamere e dagli spalti, quando un giovane attore senza denaro si è trovato davanti alla possibilità di diventare ricco a condizione di rinunciare alla sola parte che voleva davvero interpretare.

Nel 1976 Rocky Balboa non aveva bisogno di vincere il combattimento per dimostrare di essere qualcuno. Cinquant’anni dopo, la storia dell’uomo che lo ha inventato ricorda che Sylvester Stallone aveva già vinto il proprio incontro quando aveva deciso che nessun altro sarebbe salito su quel ring al posto suo.