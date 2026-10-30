Bonus 300 euro over 75: a chi spetta e quali spese sanitarie copre

Il voucher della Manovra 2027 vale 300 euro per chi ha più di 75 anni e una pensione fino a 28mila euro: requisiti, spese ammesse e cosa non si sa ancora

Un bonus da 300 euro per pagare farmaci e visite che il Servizio sanitario nazionale non rimborsa. È il voucher pensato dal governo per gli over 75 e inserito nella Manovra 2027, approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre e ora in attesa dell’esame del Parlamento. Secondo le stime dell’esecutivo coinvolgerà circa 5,5 milioni di persone, per un costo di 1,6 miliardi di euro.

Bonus 300 euro over 75: chi può averlo

Al momento si sa che servono due requisiti: avere più di 75 anni e una pensione che non superi i 28mila euro l’anno. Secondo i numeri del governo, i potenziali beneficiari sono circa sette over 75 su dieci. Il testo definitivo dovrà però chiarire alcuni punti. Non è detto se il limite di 28mila euro sia al lordo o al netto delle tasse, come verranno sommate più pensioni e se contino anche altri redditi. Non è detto nemmeno che si usi l’Isee. Restano da definire l’eventuale requisito di residenza o cittadinanza e il trattamento di chi compie esattamente 75 anni.

Quali spese sanitarie copre il voucher

Il buono servirà per le spese di salute che restano a carico dei cittadini. La presidente del Consiglio Meloni ha parlato di farmaci e visite specialistiche, definendo la misura “un aiuto concreto”. Il peso è notevole: in Italia la spesa sanitaria pagata direttamente dalle famiglie supera ormai i 41 miliardi l’anno. Secondo le indiscrezioni, potrebbero rientrare anche medicinali da banco, ticket, cure dentistiche, assistenza a domicilio e ausili. Per ora sono solo ipotesi: l’elenco ufficiale delle prestazioni coperte dal bonus dipenderà dal testo definitivo della norma.

Come si richiede e quando arriva: i punti ancora aperti

Non c’è ancora un calendario né una procedura per il bonus da 300 euro per la sanità per gli over 75. Non si sa se il buono sarà una carta elettronica, un credito da spendere o un rimborso delle spese già sostenute. E non è chiaro quale ente lo gestirà (si ipotizza l’Inps, ma senza conferme), né se arriverà in automatico in base ai dati previdenziali o se servirà una domanda. Non si sa nemmeno se varrà solo per il 2027 o diventerà strutturale. Per saperne di più bisognerà attendere il testo definitivo e le istruzioni attuative.

Voucher e Fondo sanitario: due cose diverse

Il governo inserisce il voucher nel pacchetto da circa 5 miliardi per la sanità, insieme ai 3,4 miliardi in più per il Fondo sanitario nazionale, che sale a 146,3 miliardi. Le due voci sono diverse: il Fondo finanzia il sistema pubblico, mentre il buono aiuta i cittadini a pagare le prestazioni private.