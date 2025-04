10 film belli ambientati in Basilicata. Da vedere (o rivedere)

A Matera, con i suoi Sassi meravigliosi, o a Craco, poetico paese fantasma. Tra borghi, calanchi, abitati rupestri e gravine. In una terra che spesso si fa set naturale per cinema e tv

Matera con i suoi Sassi meravigliosi, il bianco caldo che cambia colore con il sole, il dedalo di viuzze tutte da scoprire… Abbiamo appena ammirato il capoluogo di provincia lucano nella quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. E presto lo rivedremo nel sequel del film chiacchieratissimo La passione di Cristo. Mel Gibson infatti tornerà presto in Italia e in Basilicata per le riprese de La Resurrezione (titolo provvisorio), che dovrebbe arrivare sul grande schermo nel 2026.

La Basilicata, regione misteriosa e forse tra le meno note d’Italia, ha uno scrigno di tesori che spesso proprio set e cinema hanno portato alla luce.

«“Vorrei andare sul Golgota” oppure “andiamo a casa di Imma Tataranni” e magari anche a “pranzo nel resort di Francis Ford Coppola” e per chiudere la giornata perderci fra i tornanti sul mare dove ha sfrecciato la Aston Martin di James Bond. Metti un giorno in Basilicata, a passeggio nei tanti luoghi che sono stati scelti dal cinema o dalla televisione e sentirete espressioni come quelle su citate», ci dice Margherita Gina Romaniello, presidente della Lucana Film Commission. «Si arriva per visitare i posti che hanno animato le storie che ci hanno divertito, emozionato, coinvolto. E per sentirsi un po’ sostituto procuratore, regista affermato, o l’agente segreto più famoso del mondo. Siamo la Basilicata, terra di racconti, terra di cinema, siamo la Lucana film Commission, che lavora perché il sacro fuoco della settima arte arda e brilli sempre di più e sempre più alto».

Romaniello, fieramente orgogliosa della sua terra, è la prima donna presidente della Lucana Film Commission, che nel tempo e per il futuro ha creato diverse iniziative per esaltare il legame naturale della Basilicata con cinema e tv. «Ad esempio, stiamo per avviare un movie tour con registi e produttori», ci spiega. «Sarà una sorta di gita alla scoperta di luoghi meno conosciuti della Basilicata con soste e incontri con esperti, narratori, personaggi e depositari di storie. Sperando che ogni tappa riveli il cuore di una prossima storia. Da ambientare nella nostra terra e da farla trasportare dal più magico fabbricante di sogni che è il cinema».

In attesa di nuove storie ambientate tra calanchi, abitati rupestri e gravine, ecco 10 film belli, da vedere o rivedere, ambientati in Basilicata.

1) Basilicata Coast to Coast (2010) di Rocco Papaleo

Road movie picaresco al seguito di uno scalcagnato gruppo musicale, è una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua terra da parte di Rocco Papaleo, lucano doc, nel suo debutto alla regia. Accanto a lui Paolo Briguglia, Alessandro Gassmann, Max Gazzè e Giovanna Mezzogiorno.

Commedia simpatica e riuscita, si muove a piedi da Maratea a Scanzano Jonico, attraversando la Basilicata dalla costa tirrenica a quella ionica.

2) Io non ho paura (2003) di Gabriele Salvatores

Dal romanzo omonimo di Niccolò Ammaniti, Io non ho paura è un film sulla perdita dell’infanzia. Nell’estate assolata del 1978, in una campagna sperduta del sud d’Italia, un ragazzino trova un suo coetaneo, affamato, nascosto in un buco scavato tra le distese di grano.

Due David di Donatello vinti, tra cui migliore fotografia, che esalta la natura verace dei luoghi. Tra le location la Murgia e Melfi.

3) Cristo si è fermato a Eboli (1979) di Francesco Rosi

Dal libro capolavoro di Carlo Levi, il film che vanta la sceneggiatura di Tonino Guerra, Raffaele La Capria e dello stesso Rosi. Gian Maria Volonté interpreta il protagonista, medico pittore condannato dalla dittatura fascista al confino a Eboli, paese del Sud Italia dimenticato da Dio. Lì vicino c’è quella che allora era considerata la «vergogna d’Italia», Matera, che da quella denuncia fu oggetto di un progetto di riqualificazione che l’ha portata a essere il gioiello attuale.

Nel cast anche l’attrice greca Irene Papas.

Le riprese del film si sono svolte per lo più in Basilicata, tra i borghi di Aliano e Craco, fascinoso paese fantasma materano.

4) No time to die (2021) di Cary Fukunaga

Matera apre No time to die, il venticinquesimo film su James Bond, con la sua bellezza mozzafiato. Per le sue strade strette e labirintiche sfreccia l’Aston Martin DB5 dell’agente segreto interpretato da Daniel Craig.

Non è certo il film più riuscito della saga dello 007, lungo e sentimentale, godibile ma non così coinvolgente, ma ha nell’incipit in terra italica una bella dose di adrenalina.

5) I basilischi (1963) di Lina Wertmüller

I basilischi è un affresco di vita nel Sud Italia, in un paesino di provincia pugliese, Minervino Murge, sulle tracce di alcuni giovani svogliati, intrisi di un’apatia viscerale, bloccati negli stessi monotoni discorsi.

È il debutto alla regia di Lina Wertmüller, che da lì a breve sarebbe diventata la prima donna candidata all’Oscar come migliore regista.

Tra le location anche il paese potentino Palazzo San Gervasio.

6) Il Vangelo secondo Matteo (1964) di Pier Paolo Pasolini

Di nuovo Matera, scavata nella roccia, diventa la Gerusalemme del film iconico di Pasolini. Lo scrittore regista ripropone il Vangelo di Matteo della vita di Gesù Cristo, dall’annunciazione alla resurrezione.

Fu Leone d’Argento – Gran Premio della giuria alla Mostra del cinema di Venezia.

7) La passione di Cristo (2004) di Mel Gibson

Matera, affascinante e biblica nella sua architettura rupestre, è ancora scenario della fatiche di Gesù nel discusso colossal di Gibson, brutale ed estremo.

Tra le location in esterno anche Craco, che si staglia desolato e poetico sull’Appennino lucano.

8) Maria Maddalena (2018) di Garth Davis

Ancora racconti biblici, su territori aridi e intriganti. Focus questa volta la storia di Maria Maddalena, in un ritratto sincero e umano di una delle più enigmatiche figure spirituali. La interpreta con pathos Rooney Mara, eterea e luminosa, accanto a un Joaquin Phoenix che è un Gesù tormentato.

Tra le location c’è ovviamente Matera.

9) Tre fratelli (1981) di Francesco Rosi

Ancora Rosi, con il suo stile elegante e pungente, che sceneggia insieme a Tonino Guerra ispirandosi al racconto Il terzo figlio di Platonov.

I tre fratelli del titolo sono interpretati da Philippe Noiret, Michele Placido e Vittorio Mezzogiorno, rispettivamente un magistrato, un operaio, un maestro. Quando si ritrovano per il funerale della madre, alla corte dell’anziano padre (Charles Vanel), si apre uno scontro di generazioni, mentre sullo sfondo di muove l’Italia cupa di lotte da inizio anni ’80.

Cinque David di Donatello (tra cui miglior regia e sceneggiatura) e una nomination all’Oscar. Tra le location ci sono Matera e la spiaggia di Nova Siri.

10) Wonder woman (2017) di Patty Jenkins

Themyscira, l’isola delle donne guerriere che ha dato i natali alla principessa Diana, futura Wonder Woman, ha fattezze italiche. È stata identificata con la costa amalfitana, per lo più, ma anche con location lucane come l’immancabile Matera e il torreggiante Castello del Malconsiglio.

Primo film con protagonista una supereroina diretto da una donna, Wonder Woman ha come protagonista la bellissima Gal Gadot. È stato un successo di critica e di pubblico.