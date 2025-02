Imma Tataranni, la lite in conferenza stampa tra Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia

Imma Tataranni torna sugli schermi: il sostituto procuratore di Matera, con la sua incrollabile passione per la giustizia e un matrimonio in crisi, è di nuovo protagonista. A interpretarla, per la terza stagione consecutiva, è Vanessa Scalera, ormai profondamente legata al personaggio. Un'identificazione così forte da costringerla a precisare l'ovvio: “L’attrice non è il personaggio”.



La necessità di questa puntualizzazione nasce dalla polemica scoppiata sui social tra i fan della serie. Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato i nuovi episodi, Scalera ha dichiarato di essere una “fan della coppia Imma e Pietro”. Parole che hanno scatenato le critiche di chi invece preferisce vedere la protagonista al fianco della nuova fiamma, Calogiuri. “Questo tipo di messaggi, quelli che voi chiamate shitstorm, io non li leggo, mi arrivano soltanto delle voci”, ha risposto l’attrice. “Io sono fan della serie come voi, mi metto sul divano e la guardo. Ho detto che amo la coppia Imma e Pietro perché lavorando con Massimiliano Gallo ho potuto sperimentare il mio lato comico e spingere delle corde che non credevo di avere. Trovo irrispettoso verso il lavoro di tutti che qualcuno decida di non vedere la serie per una mia frase”.



Il ritorno della fiction, che andrà in onda da domenica 23 febbraio su Rai 1 per quattro serate, è stato accompagnato da un acceso confronto tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie. Tutto è iniziato proprio a Sanremo, quando l’attrice, sul palco dell’Ariston, ha ringraziato il regista Francesco Amato, i colleghi del cast e gli sceneggiatori (De Mola, Piciarelli, Pellegrini, Pirone, Gili), ma non l’autrice. “Non ho problemi a dire che l’ho dimenticato”, ha ammesso Scalera. “Poi ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori, io comunico molto con chi scrive la stagione. Mariolina ha scritto un personaggio speciale, ho letto i romanzi”.



Ma la replica della scrittrice non si è fatta attendere: “Avendo creato il personaggio di Imma, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati. La gratitudine sponsorizzata è il primo passo verso la connivenza dei clan, ringrazio quindi Scalera per l’ingratitudine e per il fatto che mi ha spesso dimenticato. Vanessa è una donna libera e non a caso ha interpretato così bene Imma. Che è un personaggio che è stato apprezzato dalla Finlandia al Montenegro proprio per il suo essere libera e indipendente”.



A queste parole, l’attrice ha replicato con fermezza: “Non voglio entrare nella volgare polemica, io ti ho sempre nominata nelle interviste e non accetto un comportamento malmostoso. Non ti devo nulla. Ricordo perfettamente la tua ingratitudine durante la prima conferenza di Imma Tataranni e le parole che hai rivolto a noi attori”, ha dichiarato, riferendosi al disappunto espresso da Venezia all’epoca sulla scelta del cast.



Il dibattito resta aperto, ma una cosa è certa: il ritorno di Imma Tataranni non passerà inosservato.