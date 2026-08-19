Ballando con le Stelle 2026, annunciati i primi sei concorrenti ufficiali

La pista di Ballando con le Stelle comincia a popolarsi. Dopo settimane di indiscrezioni, Milly Carlucci sta svelando gradualmente il cast della ventunesima edizione del programma, attesa su Rai 1 a partire da sabato 3 ottobre 2026. I primi sei concorrenti ufficiali sono Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione e Riccardo Rossi. Un gruppo volutamente eterogeneo, nel quale si incontrano sport, musica, televisione e personaggi finora rimasti ai margini del mondo dello spettacolo.

Alessandro Matri apre il cast di Ballando con le Stelle

Il primo nome ufficializzato è stato quello di Alessandro Matri. L’ex calciatore, che nel corso della propria carriera ha indossato anche le maglie di Juventus, Milan, Lazio e Sassuolo, si prepara a sostituire il campo da calcio con il parquet televisivo.

Per Matri si tratta di una sfida particolarmente curiosa anche per ragioni familiari. La compagna Federica Nargi ha infatti partecipato all’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, arrivando fino alla finale. Questa volta sarà lei a poter dispensare consigli, mentre l’ex attaccante dovrà dimostrare se agilità e senso del ritmo possono sopravvivere al passaggio dai tacchetti alle scarpe da ballo.

Aurora Ramazzotti pronta a mettersi in gioco

La seconda concorrente annunciata è Aurora Ramazzotti, che nel video di presentazione ha scelto di giocare proprio sulle proprie presunte debolezze, definendosi «un po’ scoordinata» e ammettendo di non saper ballare.

Conduttrice, creator e figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora ha costruito negli anni un percorso televisivo personale, caratterizzato da ironia e spontaneità. La partecipazione al programma potrebbe però mostrare un lato ancora inedito del suo carattere, tra la disciplina degli allenamenti e l’esposizione emotiva richiesta dalle esibizioni.

Eugenio Finardi porta la musica sulla pista

Tra i nomi più inattesi compare quello di Eugenio Finardi. Il cantautore, protagonista della musica italiana da oltre cinquant’anni, è pronto a confrontarsi con un linguaggio differente da quello che lo ha reso celebre.

Abituato a dominare il palco attraverso la voce e le parole, Finardi dovrà adesso affidare il racconto al corpo. Proprio questa distanza dalla sua abituale zona di comfort rende la sua partecipazione una delle più interessanti, soprattutto in un programma capace di trasformare la danza in uno strumento attraverso cui ripercorrere la vita e la carriera dei concorrenti.

Noemi Bocchi debutta in televisione

La partecipazione destinata a suscitare maggiore curiosità è probabilmente quella di Noemi Bocchi. Conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la relazione con Francesco Totti, farà il proprio ingresso in uno show televisivo nel ruolo di protagonista, dopo essere rimasta a lungo lontana dai riflettori.

L’annuncio è arrivato attraverso un video ironico nel quale compare anche l’ex capitano della Roma, che di fronte ai primi tentativi di ballo della compagna le consiglia scherzosamente di lasciar perdere. Per Bocchi, Ballando con le Stelle rappresenterà l’occasione per raccontarsi al di là delle cronache sentimentali e costruire un rapporto diretto con il pubblico.

Jimmy Ghione lascia l’inchiesta per il ballo

Il quinto concorrente ufficiale è Jimmy Ghione, volto storico di Striscia la Notizia. Nel filmato diffuso sui canali del programma, l’ex inviato si mostra già intento a provare alcuni passi e lancia la propria promessa: «Datemi una ballerina e farò ballare il mondo».

Dopo anni trascorsi tra servizi, denunce e incursioni televisive, Ghione si prepara così a mostrare un registro decisamente più leggero. La sua energia e la lunga familiarità con la telecamera potrebbero rivelarsi preziose, anche se rimane da scoprire quale sarà il suo rapporto con tecnica, coreografie e giudizi della giuria.

Riccardo Rossi arriva con le claquette

L’ultimo nome annunciato, per il momento, è quello di Riccardo Rossi. Attore, comico e conduttore, ha comunicato la propria partecipazione presentandosi con un paio di claquette e dichiarandosi pronto a seguire le orme del suo mito Fred Astaire.

Rossi conosce già bene l’universo televisivo di Milly Carlucci. Nel 2022 aveva partecipato a Il Cantante Mascherato nei panni del Camaleonte, conquistando il terzo posto, mentre nel 2026 è stato tra i giurati di Canzonissima. La sua ironia promette di animare il dietro le quinte, ma le claquette mostrate nel video lasciano intuire anche un’ambizione più tecnica di quanto il tono scherzoso voglia far credere.