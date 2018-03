Infinita Bellezza: così Rete 4 celebra la Festa della donna

Francesco Canino - 8 marzo 2018

L'universo femminile celebrato attraverso il volto e la voce di otto persone comuni dalle vite straordinarie e al tempo stesso normali. S'intitola 8 donne per l’8 marzo – Infinita Bellezza la campagna istituzionale lanciata da Rete 4 in occasione della Giornata internazionale della donna, composta da una serie di spot e un cortometraggio. Ecco di cosa si tratta.

Infinita Bellezza, Rete 4 celebra la Festa della donna

Le protagoniste di 8 donne per l’8 marzo – Infinita Bellezza raccontano cosa vuol dire essere mamme, mogli, compagne e colleghe nella società moderna. "La campagna per l’8 marzo di Rete4 racconta l’infinita bellezza dell’essere donne: un messaggio per tutti, un invito a apprezzare e coltivare le sfumature, le differenze, le somiglianze", osserva il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi.

"Le donne, come gli uomini, sono creature infinitamente ricche e complesse. Grande parte delle tensioni tra i sessi discendono proprio dal contrasto tra i ruoli assegnati alla nascita e questa ricchezza che è molto più fluida e mutevole, che vorrei fosse riconosciuta e condivisa da uomini e donne, e che ormai non può più essere contenuta in una cornice così stretta", continua Lombardi. Di questo parlano gli spot, in onda dal 1° marzo, e il cortometraggio trasmesso giovedì 8 marzo alle ore 15.30.











Emanuela Folliero testimonial d'eccezione

Testimonial d’eccezione dell’importante progetto curato da Ana Vicent - responsabile della promozione e dell’immagine di Rete 4 - è Emanuela Folliero che invita a celebrare le donne tutto l'anno, non solo l'8 marzo, e spiega: "Essere donna significa non rinunciare alla propria femminilità, empatia, immaginazione per essere a tutti i costi al passo coi tempi e professionali. Insomma, essere donna è una vera magia: puoi dare la vita e quindi viverne anche due o tre contemporaneamente".

