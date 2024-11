WhatsApp lancia le Liste, la soluzione per organizzare e personalizzare le chat

Whatsapp prosegue l’operazione pulizia aggiungendo un altro strumento per facilitare l’individuazione dei messaggi più importanti. Dopo i filtri per le chat per trovare più rapidamente il contenuto ricercato, adesso è il turno delle Liste, utili per categorizzare le chat e quindi personalizzare le conversazioni. Dai parenti ai colleghi, passando per la scuola dei figli, la palestra e il vicinato, la possibilità di creare elenchi ad hoc per ogni attività e interesse, consente di visualizzare all’istante il mittente e, di conseguenza, il grado di importanza del messaggio ricevuto.

Attesa da mesi dopo che gli sviluppatori avevano rintracciato più volte la novità in rampa di lancio, la funzionalità non va confusa con i gruppi; questi ultimi permettono di riunire una serie di contatti nella stessa chat, mentre con una lista si mettono insieme tutti le persone relative a un ambito specifico ma le conversazioni restano singole, a differenza del gruppo in cui ogni partecipante può leggere, ascoltare e vedere ogni contenuto condiviso nella chat collettiva.

Come avviene per ogni nuova funzionalità in fase di lancio, anche le liste saranno disponibili gradualmente su WhatsApp. Prima a un gruppo limitato di utenti e poi nel corso delle prossime settimane tutti gli iscritti potranno iniziare a categorizzare le conversazioni in archivio. Il consiglio è aggiornare l’app sullo smartphone, sia Android, sia iOS, per scoprire se siete tra i primi fortunati che possono testare la novità. Quanto all’utilizzo, per creare una lista è sufficiente cliccare sul simbolo + che si trova tra le opzioni in alto nella barra dei filtri nella scheda Chat e dargli il nome desiderato, mentre per modificare un elenco creato in precedenza, per aggiungere o estromettere un contatto, basta esercitare col dito una pressione da mantenere per pochi attimi sul nome della lista da aggiornare. Con un singolo click sullo stesso nome della lista, invece, si visualizzano le diverse chat riunite al suo interno, in cui possono essere inclusi anche i gruppi.