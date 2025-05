Delitto di Garlasco: perquisita la casa di Andrea Sempio, sequestrati i dispositivi elettronici

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia, hanno condotto una serie di perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio, a Voghera, e dei suoi genitori a Garlasco.

Sempio era finito nel mirino degli inquirenti già a marzo di quest’anno, quando era stato formalmente indagato per concorso in omicidio nel caso Chiara Poggi, dopo che la Procura di Pavia aveva ottenuto il via libera dalla Cassazione per riaprire le indagini nonostante due precedenti archiviazioni.

Le operazioni, avviate all’alba di oggi sotto la direzione del procuratore Fabio Napoleone, dell’aggiunto Stefano Civardi e del pm Valentina De Stefano, mirano anche al sequestro di dispositivi elettronici. Fonti investigative, infatti, riferiscono che sarebbero già stati confiscati telefoni cellulari e computer appartenenti all’indagato.

I controlli, inoltre, si estenderebbero a due amici di Sempio: Roberto Freddi e Mattia Capra, come scritto dal Corriere della Sera. Entrambi frequentavano l’abitazione dei Poggi in quanto amici del fratello di Chiara, Marco Poggi. Sempio li avrebbe sentiti la mattina in cui è stata uccisa Chiara.

Nel frattempo, le indagini si stanno spostando verso Tromello, un piccolo comune della Lomellina, dove gli investigatori starebbero cercando un’arma, forse gettata in un canale. L’ipotesi è nata da una testimonianza resa agli inquirenti nella nuova inchiesta per omicidio volontario, in concorso a carico di Sempio, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni. Secondo quanto riportato da Repubblica, potrebbe trattarsi di un attizzatoio di un set da camino di casa Poggi.

Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, era stato condannato in via definitiva per l’omicidio nel 2015 e attualmente si trova in regime di semilibertà. Le nuove perquisizioni potrebbero aprire ulteriori scenari in quello che forse è il caso di cronaca nera più discusso degli ultimi anni.