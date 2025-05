Gusto: la cultura del cibo italiano, un’alchimia magica fatta di colori, profumi e particolarità

Dalla ricerca dell’eccellenza nel gusto lavorano con passione ed energia i coscenziosi produttori, testimoni preziosi di gusto, che sono legati a doppio filo all’industria alimentare per tutelare e far conoscere questo tesoro che va gelosamente custodito, non solo per l’appel sul palcoscenico internazionale, ma anche per l’intima convinzione che siamo ciò che mangiamo. Per l’edizione dedicata a Tuttofood i testimoni della qualità italiana che hanno fatto di questo la loro missione sono: Vera Pizza Napoli, Gelidea, OP La Maggiolina, Vis Jam, Moretti’s Distribuzione, Sistemi EDP, Bauer, Orva, Cooperativa Produttori Carne San Nicolò, Consorzio Parmigiano Reggiano, Food Brand, Vecchia Brianza Chocolab, Pernigotti, SP, I Ferrari, Cereal, Prefermento, Orbita, Fruttagel, Fabbri, Panificio del Foro, Gruppo Calasco, Gruppo Martini, De Matteis Agroalimentare, Latteria Soresina, Caseificio Benedice, Capoferri Formaggi, Olio Lamantea, Gruppo Caffo.

«Sponsored By Golfarelli EDITORE»



per scaricare il magazine «Gusto» basta cliccare il link qui sotto