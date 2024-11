Su WhatsApp arriva la trascrizione dei messaggi vocali

Dalla voce al testo per agevolare chi non vuole ascoltare i file audio ricevuti in chat. WhatsApp lancia finalmente una delle funzionalità più attese dagli utenti, perché la trascrizione dei messaggi vocali è una soluzione ideale per diversi motivi. Un rimedio contro i monologhi di amici e colleghi, ma anche per visualizzare avvisi o informazioni durante una riunione e in tutte le altri situazioni in cui si impegnati in contesti che richiedono silenzio. Concetto che vale capovolgendo la scena, cioè negli ambienti troppo rumorosi, come lo stadio, un concerto o quando si va al cinema e a teatro. O ancora, più semplicemente perché non si ha voglia di impiegare troppi minuti per ascoltare un discorso, quando si ha la possibilità di leggere il testo nel momento in cui lo si desidera. Diversi motivi, dunque, e un annuncio che accontenta tutti, quello fatto da Mark Zuckerberg, perché è la classica funzione win-win, che non limita o lascia indietro nessuno.

Di buono per gli italiani c’è che la nostra lingua è una delle undici supportate su iOS, quindi disponibile dalle prossime settimane con il rilascio su scala globale per i possessori di iPhone e iPad, mentre su Android al momento sono solo cinque gli idiomi elencati e tra questi non figura l'italiano. Che arriverà nei prossimi mesi, insieme ad altri linguaggi. Per utilizzare la nuova funzione, bisogna abilitarla sul dispositivo, così da consentire al destinatario del messaggio di vedere il contenuto dell’audio in formato testuale, a differenza del mittente che non visualizzerà nulla sul proprio smartphone, tablet e computer portatile. WhatsApp fa notare che le trascrizioni dei messaggi vocali vengono generate sul dispositivo, con il contenuto che resta protetto dalla crittografia end-to-end. A parte il ricevente, quindi, nessuno può ascoltare il messaggio vocale o vedere il contenuto delle trascrizioni. Nemmeno la stessa azienda sotto l'egida di Meta. La conferma della lettura del messaggio, inoltre, sarà visualizzata a seconda delle impostazioni sulla privacy.

Per attivare la funzione bisogna andare su Impostazioni, poi cliccare su Chat e flaggare la voce 'Trascrizioni dei messaggi vocali' (passaggi identici anche per chi vuole eventualmente disattivarla). A livello pratico, per trascrivere un messaggio vocale basta mantenere la pressione sullo stesso contenuto e toccare ‘Trascrivi’, così da ottenere in pochi secondi la versione scritta del file audio ricevuto.