Da quando Joe Biden ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, l'attenzione mediatica si è concentrata su Kamala Harris. La vicepresidente è ora al centro del dibattito politico, con analisti e commentatori che discutono le sue potenziali strategie elettorali e il suo impatto sul futuro del Partito Democratico. La Harris, che ha già fatto la storia come la prima donna, afroamericana e asiatica-americana a ricoprire la carica di vicepresidente, è vista da molti come la naturale erede della leadership democratica, pronta a portare avanti le politiche progressiste dell'amministrazione Biden.



Arcadia ha esaminato le reaction complessive e in particolare il sentiment evidenzia che la possibile candidatura del VP Kamala Harris potrebbe essere più forte di quanto si racconta.



Nelle ultime 24 l'account Instagram di Kamala Harris è cresciuto di 289 mila nuovi follower, un incremento percentuale rispetto al giorno precedente (20 luglio) del 581%, mentre quello su X è aumentato di 99 mila follower, che in termini percentuali significa un incremento del 333%. Infine, la pagina Facebook, in questo caso i nuovi follower sono in totale 31 mila, che significa una crescita del 330%.

Parallelamente, se la presenza di Kamala Harris sui social media è cresciuta notevolmente, con una strategia comunicativa che punta a coinvolgere diversi elettori, a livello internazionale torna a fatsi sentire io nome di Michelle Obama. La ex first lady rimane una figura molto discussa, anche se nei social media statunitensi non è vista come una potenziale candidata. Questo contrasto tra la discussione globale e quella interna evidenzia le diverse percezioni e aspettative del pubblico nei confronti delle due donne all’interno del futuro della politica statunitense.