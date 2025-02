Sanremo 2025, il Festival conquista il web già dalla prima serata

La settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo ha acceso non solo il palco dell’Ariston ma anche il mondo digitale, generando un’ondata di interazioni che ha travolto i social network. Secondo i dati del Sanremo Daily di Arcadia Mood, già alle prime luci del giorno successivo alla serata inaugurale l’hashtag ufficiale #Sanremo2025 contava oltre 22mila post su TikTok, mentre i canali ufficiali di @SanremoRai totalizzavano numeri da record: 2,7 milioni di interazioni su TikTok, 1,7 milioni su Instagram e 289mila su Facebook.

L’engagement premia Olly e Clara

Le esibizioni degli artisti hanno influenzato in modo significativo le classifiche di coinvolgimento social, e a distinguersi su X (ex Twitter) sono stati Olly e Clara. Grazie a una fanbase relativamente contenuta e a un’attività social intensa, entrambi hanno registrato percentuali di engagement straordinarie: Olly ha raggiunto un incredibile 448%, mentre Clara si è attestata su un solido 52%.

Su Instagram, invece, le performance migliori sono state quelle di Rose Villain e ancora una volta di Olly. La prima ha ottenuto un engagement dell’11%, un dato notevole considerando che il suo profilo conta oltre un milione di follower. Ancora più impressionante è stato il risultato di Olly, che ha catalizzato l’attenzione digitale con un engagement del 35%.

Crescita dei follower: nuovi ingressi nella Top 10

Se l’engagement racconta la capacità di generare interazione, il numero di nuovi follower indica il crescente interesse del pubblico. Su Instagram, gli incrementi più significativi hanno visto protagonisti Olly (+78K), Rose Villain (+26K) e Lucio Corsi (+24K). Achille Lauro, da sempre una presenza di spicco, ha aggiunto 22mila nuovi follower al suo profilo, mentre si registrano nuovi ingressi nella Top 10 della crescita con Simone Cristicchi (+21K), Brunori Sas (+18K) e Tony Effe (+16K).

Sentiment positivo e successo virale

Non solo numeri, ma anche sensazioni: il sentiment generale del pubblico rimane ampiamente positivo, con l’82% delle interazioni che esprimono entusiasmo e apprezzamento per il Festival. Sanremo 2025 si conferma così non solo il più grande evento musicale italiano, ma anche un fenomeno virale capace di dettare i trend nel panorama digitale.

Con le prossime serate ancora tutte da vivere, l’attenzione sui social resta altissima, pronta a incoronare i protagonisti di questa edizione tra palco e piattaforme digitali.