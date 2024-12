Orologi smart targati Natale

Natale sta arrivando, e con esso si fa più urgente il bisogno di trovare qualcosa di bello da regalare ai propri cari, evitando figure barbine che possano rievocare il Grinch interpretato da Jim Carrey, la creatura che tanto odiava il Natale da rubare tutti i regali dei cittadini di Chinonsò.

Quest’anno Huawei ha ideato una promozione natalizia per rendere la scelta dei regali molto più semplice, grazie alle Christmas Limited Edition di HUAWEI WATCH GT 5. Lo smartwatch del colosso dell’elettronica è il regalo ideale per chi desidera unire eleganza, tecnologia e benessere. L’offerta sarà disponibile fino al 26 dicembre su Huawei Store, con promozioni uniche e vantaggi esclusivi.

Due le versioni di HUAWEI WATCH GT 5 pensate per portare il colore e la magia del Natale al polso:

Black Christmas Edition (46mm): Con un design elegante e moderno, include un cinturino speciale extra in colorazione green, perfetto per le festività. nell'offerta anche un cinturino speciale extra. Include in omaggio le apprezzatissime cuffie bluetooth FreeBuds 5i. Disponibile al prezzo di €259.

Milanese Christmas Edition (41mm): Per chi è alla ricerca di una maggiore raffinatezza, la versione Milanese si distingue per il cinturino extra in colorazione red e i dettagli cromati. Anche qui l'offerta prevede le FreeBuds 5i in omaggio. Tutto al prezzo di €309.

Huawei watch GT5 in versioni natalizie

Entrambe le versioni, oltre ad essere visivamente appaganti, si distinguono per le ricche funzionalità di monitoraggio della salute, fra cui quella del battito cardiaco, oltre che di altri strumenti utili al fitness. Insomma, un regalo che unisce praticità e cura personale.

Con le Christmas Limited Edition di HUAWEI WATCH GT 5, un design esclusivo e un’attenzione speciale alla salute e al benessere, sorprenderai amici e familiari con un dono indimenticabile.



Sponsorizzato da Huawei