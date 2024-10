Patente e tessera sanitaria sullo smartphone, ecco come ottenerle

Patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità. Sono i primi tre documenti che si possono avere sullo smartphone, come primo passo del portafoglio digitale italiano. L’IT-Wallet, termine tecnico che indica la versione immateriale dei documenti, rientra nell’azione normativa europea per l’adozione di un’identità digitale unica per tutti i cittadini dell’UE entro il 2026. I primi tre documenti, come i successivi che arriveranno più avanti, possono essere utilizzati in alternativa al corrispettivo fisico: la patente può essere mostrata durante un controllo eseguito dalle forze dell’ordine (solo in Italia) e in seguito per accedere in luoghi che richiedono un documento di riconoscimento, mentre con la tessera sanitaria si possono prenotare visite tramite il Servizio sanitario nazionale e in futuro scaricare medicinali in farmacia.



Nel corso della prima fase, tuttavia, i documenti digitali saranno usati in specifici e limitati ambiti, anche perché per avere la versione digitale della patente avverrà in diversi momenti. Il processo prevede un rilascio graduale, con i primi 50.000 cittadini, selezionati in maniera casuale, che possono ottenere la versione digitale dal 23 ottobre. Il secondo rilascio avverrà il 6 novembre, con 250.000 nuovi utenti, mentre il 20 novembre l’utenza toccherà 1 milione di cittadini, con la disponibilità per tutta la popolazione fissata entro il 4 dicembre 2024. L’accesso programmato mira a verificare eventuali intoppi su un campione contenuto, in modo da risolvere eventuali grane prima del rilascio collettivo (una prima modalità di test è stato effettuato con successo nei mesi scorsi dagli addetti ai lavori).

Per accedere alle versioni digitali dei documenti c’è l’app IO, disponibile gratuitamente su iOS e Android, cui si accede tramite Spid o carta d’identità elettronica, creata per integrare i servizi pubblici e rendere più semplice e veloce il ‘dialogo’ dei cittadini con la pubblica amministrazione, e non solo. “Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, nel giorno in cui i primi cittadini possono visualizzare la patente e la tessera sanitaria in formato digitale. I primi 50.000 selezionati si accorgeranno della novità grazie alla ricezione di una notifica dall’app IO sullo smartphone. Più avanti ad espandere IT-Wallet sarà la disponibilità di altri documenti, come carta d’identità, certificati di nascita, matrimonio e residenza, ma anche certificati di appartenenza a ordini professionali, abbonamenti sportivi e culturali, oltre a strumenti per effettuare pagamenti digitali, che amplieranno le possibilità d’uso dei documenti in versione digitale.