Sicurezza digitale nei magazzini e nella robotica di fabbrica; E80 Group premiata a Smau Milano

Nel panorama dell'Industria 4.0, un ambizioso progetto italiano ha preso forma con l’obiettivo di migliorare la sicurezza digitale all’interno delle smart factory. Un'innovativa collaborazione tecnologica tra aziende italiane sta aprendo nuove frontiere nel settore, gettando le basi per un'applicazione su scala globale. Questo progetto all'avanguardia ha recentemente guadagnato importanti meriti a Smau Milano, l'evento di riferimento in Italia per l'innovazione e le startup, all'interno dei padiglioni di Fieramilanocity.



Il cuore di questa rivoluzione è la soluzione proposta da E80 Group, tra le aziende leader nello sviluppo di soluzioni di intralogistica robotizzata all’avanguardia per le imprese produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione, principalmente nei settori food, beverage e tissue. Il progetto, realizzato insieme a Italtel, multinazionale attiva nell'Information & Communication Technology, è focalizzato sull’incremento della sicurezza informatica all'interno delle reti industriali nelle fabbriche dei clienti di E80 Group presenti in tutto il mondo.

Il riconoscimento per questa innovazione è stato ritirato durante l'evento di Smau "Nuovi processi digitali nell'Industria 4.0 del futuro" da Gabriele Grassi, Digital Innovation & Communication Director di E80 Group. “In un mondo dove i dati digitali sono diventati i protagonisti della sostenibilità e del successo delle imprese è impensabile per noi non investire su sistemi che ne tutelino la sicurezza e l'utilizzo”, ha dichiarato Grassi, spiegando che: “A voltesottostimiamo il costo di non sperimentare l'adozione di nuove tecnologie, non facendo esperienza sull'innovazione. In questo contesto, ritengo sia più appropriato parlare di "Digital Risk Management" anziché di ritorno sull'investimento. Questo implica valutare quanto possa costare a un'azienda non esplorare nuovi strumenti e tecnologie". Grassi ha infatti sottolineato come evitare di sperimentare nuove tecnologie possa rappresentare una significativa perdita di opportunità. Ha enfatizzato l'importanza di prepararsi adeguatamente per il momento in cui il mercato sarà maturo, raccogliendo le sfide e le opportunità che le nuove tecnologie ci pongono. Questo diventa particolarmente rilevante nel contesto dell'intralogistica, un mercato in rapida crescita - come ha ricordato Gabriele Grassi - valutato a 47,07 miliardi di dollari nel 2022 e che si prevede raggiungerà 145,49 miliardi di dollari entro il 2030, secondo Next Move Strategy Consulting.

La valle di Viano, sede di E80 Group

Il nucleo del progetto si concentra sulla protezione dei sistemi di E80 Group, installati nelle fabbriche e nei centri di distribuzione dei clienti, da attacchi mirati e minacce informatiche generiche che transitano sulla rete. Questa soluzione è stata concepita, sviluppata e verificata dal team OT & Cybersecurity del Gruppo, che ha adottato la suite Cisco Cyber Vision. Quest'ultima è stata applicata e configurata sui veicoli autonomi a guida laser, core business dell'azienda, una mossa che promette di rivoluzionare la sicurezza digitale nell'industria. La conoscenza e la visibilità di ciò che avviene nei sistemi di controllo sono alla base dei piani di protezione e risposta ad eventuali attacchi, potenzialmente in grado di compromettere operatività e “safety” dei processi industriali e integrità e confidenzialità dei dati ad essi associati.

La soluzione, prevista su gran parte dei veicoli di E80 Group a partire dal 2024, offre una protezione avanzata per i sistemi sempre connessi e dotati di dispositivi all'avanguardia. Questo si traduce in un notevole miglioramento della catena produttiva e distributiva delle aziende, garantendo la continuità operativa. Grazie a questa soluzione, i sistemi sono costantemente sotto monitoraggio, consentendo una rilevazione tempestiva di ogni possibile anomalia.

"La trasformazione digitale nell'ambito manifatturiero e industriale ha reso sistemi che prima erano isolati, quindi sicuri e protetti da minacce esterne, ora interconnessi e maggiormente esposti – osserva Fabio Oleari, OT Cybersecurity Manager di E80 Group-. La superficie potenziale di attacco si è estesa con la diffusione di sistemi autonomi e, nonostante i cyber attacchi siano cresciuti anche nel mondo OT, il tema sicurezza è ancora poco affrontato nel settore. E80 Group, da sempre impegnata nella costante ricerca di soluzioni che incrementino il livello di sicurezza all’interno delle fabbriche dei clienti, ha iniziato a colmare questo gap grazie alla nuova tecnologia sviluppata in partnership con Italtel, consapevole della necessità di proteggere e monitorare sempre meglio i propri sistemi incrementando il livello di protezione all’interno delle fabbriche".

In un mondo in cui la sicurezza digitale è essenziale per la sopravvivenza e il successo delle imprese, il progetto di E80 Group si profila come una pietra miliare nell'evoluzione dell'Industria 4.0 dove la sicurezza e l'utilizzo dei dati, sono elementi centrali per la sostenibilità e il successo delle imprese nell'attuale panorama tecnologico.