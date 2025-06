Cynthia Erivo bocciata sul red carpet dei Tony Awards (e non è la sola): i nostri voti ai look peggiori

I Tony Awards 2025, svoltisi al leggendario Radio City Music Hall di New York, avrebbero dovuto celebrare lo splendore e la magia di Broadway… ma il red carpet, quest’anno, ha offerto uno spettacolo tutto suo — e non necessariamente nel senso positivo.

La serata, presentata dalla star di Wicked Cynthia Erivo, è stata un tripudio di omaggi al teatro: numerose le performance mozzafiato tratte dagli spettacoli più acclamati dell’anno, culminate in una reunion storica del cast originale di Hamilton, in onore del decimo anniversario del musical. Insomma, sul palco tutto impeccabile.

Ma prima che le luci si accendessero, le celebrità hanno sfilato davanti ai flash con outfit che andavano dal glamour assoluto al totale smarrimento estetico. Piume oversize, trasparenze esagerate, abbinamenti cromatici azzardati e silhouette che sfidavano ogni logica.

Se alcune star hanno brillato per classe ed eleganza, altre hanno attirato l’attenzione per motivi ben diversi: scelte di look così audaci — o semplicemente mal calcolate — da far drizzare i capelli anche al costumista più eccentrico.

Dall’icona hollywoodiana Katie Holmes, finita dritta in cima alla lista dei “peggio vestiti” secondo il Daily Mail, fino a una carrellata di look al limite del teatrale (e oltre), ecco le pagelle ai look più sbagliati della serata.