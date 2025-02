San Valentino tech, 10 regali per la gioia del partner

Ogni occasione è buona per regalare un po’ di tecnologia alla donna e all’uomo della vita. Ma se tra Black Friday e Natale gli appuntamenti più o meno obbligati si moltiplicano, presentarsi a mani vuote durante la festa degli innamorati rischia di mettere in crisi il feeling di coppia. Ecco perché, oltre a moda e beauty, c’è la tecnologia a garantire idee per tutte le tasche, anche perché poi è il pensiero che conta (almeno in teoria). Scherzi a parte, per venire in soccorso di chi ha pochi appigli e una mente obnubilata da doveri professionali, obblighi familiari e piaceri personali, ecco dieci potenziali regali con cui soddisfare l’anima gemella. Se lo smartphone è immancabile e sempre utile, ci sono dispositivi per la gioia di coppia come una fotocamera istantanea e la pietra per preparare la pizza che assicura deliziose cene, ma anche una notte speciale in un igloo dopo una giornata da vivere al fianco del proprio partner. E con l’aspirapolvere-robot che regala serenità a tutti, lo styler per capelli è una certezza per lei, mentre lo smartwatch in duplice versione è adatto a qualsiasi polso. Per scoprire prodotti, peculiarità e costi, non resta che sfogliare l’elenco qui sotto.

Huawei Watch GT 5 Pro - Quattro modelli per soddisfare diverse esigenze di stile e costi. Anche per questo Watch GT 5 di Huawei è un orologio smart ideale per uomini e donne. Dotato di sistema TruSense per il monitoraggio di salute e fitness con algoritmi che garantiscono risultati più accurati, resistenti e completi rispetto al passato. Disponibile nella versione da 46mm con cinturino in fluoroelastomero nero (329 euro) e titanio (449 euro), mentre la taglia da 42 mm si può prendere in fluoroelastomero bianco (399 euro) e nella combinazione bianco ceramica e titanio oro (549 euro). Per ogni acquisto sono in omaggio gli auricolari FreeBuds SE 2 e un altro cinturino colorato, utile anche per abbinare lo smartwatch all’abbigliamento o al tema di una festa/evento. Per gli sportivi, tra le novità ci sono modalità per golf (con mappe di 15.000 campi in tutto il mondo), immersioni e Trail Run; in più c’è l’autonomia che oscilla tra 7 e 14 giorni.