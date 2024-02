Safety21 acquisisce iMoi, per essere sempre un passo avanti

Per le aziende che si occupano di tecnologia una delle priorità, forse la principale, è quella di stare al passo con i tempi. Meglio ancora sarebbe riuscire ad essere un passo avanti. È in questa linea d’azione che si inserisce l’acquisizione di iMoi - startup innovativa specializzata nel settore della sicurezza urbana predittiva - da parte di Safety21, società leader nel mondo tech a favore della sicurezza stradale. Predire, prevedere, utilizzare la tecnologia per analizzare incidenti, eventi di mobilità stradale del passato per evitare nuovi episodi nel futuro o almeno ridurne al minimo l’impatto sulla circolazione. IMoi, nata nel 2019 a Pescara dall’idea di Silvio Foschi e Monica Di Sante, ha sviluppato diversi brevetti con l'obiettivo di utilizzare le nuove tecnologie, Big data, AI e Deep Learning, per migliorare efficacemente le decisioni operative quotidiane delle centrali operative di Polizia, incrementando i risultati attesi nella prevenzione del crimine e nella prevenzione e analisi dei sinistri stradali. Ultimo, iCam3D; si tratta di uno strumento dotato di una telecamera ad alta risoluzione che è in grado di acquisire in pochi minuti e in formato tridimensionale la scena di un incidente, mentre incidenti.online è una piattaforma collaborativa investigativa per la gestione dell'infortunistica stradale. La soluzione ha ricevuto, proprio in questi giorni, il Premio Agenda Digitale 2023 istituito dall'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano nella categoria “Imprenditorialità a supporto della PA”, per l’alto grado di rilevanza, replicabilità e innovatività tecnologica.

Connessione dati, interrogazione banca dati, condivisione e interconnessione operativa ne fanno una piattaforma collaborativa ed investigativa che aiuta l’operatore ad individuare autori e veicoli già coinvolti in pregressi incidenti. Inoltre, riduce sensibilmente i tempi e le unità da dedicare alla gestione del sinistro consentendo a chiunque ne abbia titolo di ricevere il rapporto di incidente in tempo reale (cittadini, periti di compagnia, studi legali). Gli agenti possono lavorare in parallelo sullo stesso sinistro risparmiando oltre il 40% del tempo rispetto alle procedure cartacee e il tempo guadagnato si incrementa oltre l’80% se il software viene utilizzato in sinergia con iCam3D, il rivoluzionario sistema di rilevamento incidenti che permette di effettuare 4 diversi rilievi in un'unica operazione: metrico, planimetrico, fotografico e 3D. La suite completa unisce la compilazione rapida del rilievo documentale alla velocità di acquisizione della scena. Inoltre, offre l'esclusiva funzione di riconoscimento vocale per la dettatura con la quale è possibile riportare dichiarazioni delle parti, descrizioni ed eventuali note aggiuntive. Ogni rilievo viene salvato su un Cloud dotato dei servizi di sicurezza più avanzati con accesso alla banca dati è immediato e trasparente.

Incidenti.Online - già attiva in numerosi enti, presso il Comune di Roma Capitale, ad esempio, dove consente alla Polizia Locale una conoscenza, in tempo reale, dell’incidentalità su Roma - permette anche di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di rilievo su strada, creando meno code e di eliminare la carta, contribuendo di conseguenza alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Tecnologia quindi che riduce tempi ed errori migliorando la circolazione. “L’acquisizione di iMoi permette l’integrazione di tecnologie di visione altamente sofisticate di mapping 3D, basate su intelligenza artificiale, all’interno dell’ecosistema proprietario Titan di Safety21. L’AI è già uno strumento utilizzabile in diversi ambiti e dopo la recente presentazione di Cerbero, il nostro sistema di mobile detection comportamentale installabile a bordo veicolo interamente basato su AI, iCam3D di iMoi è il passo successivo per il supporto all’agente di Polizia fuori dal veicolo.” spiega Gianluca Longo, CEO e founder del Gruppo Safety21. Attraverso l’acquisizione della società, Safety21, amplia l’ecosistema delle soluzioni pionieristiche legate alla piattaforma proprietaria Titan che consente di fornire alla Pubblica Amministrazione servizi innovativi per la digitalizzazione dei processi di accertamento delle violazioni e per i servizi ai cittadini, attraverso l’impiego delle più evolute tecnologie puntando su un utilizzo, sempre maggiore, di applicazioni di Intelligenza Artificiale e analisi dei dati nella gestione della sicurezza stradale. “iMoi è orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo Safety21 che da subito ha dimostrato di essere in linea con la nostra mission, soprattutto per la capacità di innovazione tecnologica. Con il medesimo impegno con cui abbiamo rivoluzionato il nostro mercato vogliamo ulteriormente farlo nel settore Smart City e Smart Road, rimanendo fedeli ai valori su cui abbiamo fondato la nostra azienda. Con grande entusiasmo siamo pronti ad iniziare questo nuovo capitolo.” spiegano Silvio Foschi e Monica Di Sante. L’operazione consente a Safety21, software provider controllato dal private equity BU e leader nazionale nel settore Smart City e Smart Road di ampliare l’ecosistema delle soluzioni proprietarie anche all’ambito della gestione degli incidenti, con la tecnologia iMoi basata AI ed utilizzo predittivo dei dati.