Regali di Natale: 10 consigli tech che accontentano tutti

Il tempo è poco e servono soluzioni immediate, per evitare di presentarsi a mani vuote. Ecco, allora, alcune idee utili per rimediare, senza spendere necessariamente una fortuna. Come indica ogni ricerca sul tema, la tecnologia resta sempre il settore più indicato in cui pescare doni da regalare ai propri cari. Il vantaggio è che il ventaglio di scelta è molto ampio, sia perché sono tanti i dispositivi diversi su cui concentrare l’attenzione, sia perché al loro interno ogni device o accessorio presenta modelli che si differenziano per caratteristiche, potenza, prestazioni e prezzo.

La bellezza del Natale è anche provare a sorprendere partner, parenti, amici e colleghi, per questo la nostra lista va oltre il consueto triangolo smartphone-computer-tablet. Del resto c’è chi la tecnologia la preferisce portare al polso, chi invece è felice di sfruttarne le potenzialità in cucina, oppure per fare ordine in casa. Poi non possono mancare consigli su come godersi l’ascolto dei brani prediletti, ma anche i videogame, ormai fenomeno globale che hanno abbattuto differenza di genere ed età perché giocano tutti.

Non tutti sanno che l’evoluzione tecnologica è diventata un mezzo anche per imparare una lingua (e non è mai troppo tardi per farlo, fidatevi!), come pure uno dei segreti per dormire sonni tranquilli e rialzarsi dal letto senza fastidi. Il Natale, inoltre, richiama la stagione sciistica, quindi è bene farsi trovare preparati per le prossime discese in pista. Mettendo insieme esigenze e desideri, abbiamo individuato dieci suggerimenti in nome di utilità ed eleganza. Perché un regalo è anche un’occasione per farsi ricordare.