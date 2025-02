Adesso è ufficiale. Oggi Apple ha annunciato l'uscita del nuovo iPhone 16e. Prestazioni veloci, utilizzo dell’Intelligenza artificiale e un’autonomia straordinaria sono gli ingredienti di questo gioiellino tecnologico. Ma a colpire questa volta è soprattutto il rapporto qualità/prezzo. L’azienda californiana ha reso noto che l’iPhone 16e sarà disponibile in due colori opachi: nero e bianco, a cui sarà possibile abbinare custodie colorate. I modelli disponibili sono da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Potrà essere preordinato a partire da venerdì 21 febbraio. Mentre sarà disponibile alla vendita dal 28 febbraio. iPhone 16e sarà in grado di unire le caratteristiche più amate della linea Apple con la “velocità e potenza del chip A 18 di ultima generazione e un innovativo sistema con fotocamera due in uno” ha dichiarato Kaiann Drance, figura di spicco del Marketing dell’azienda. Che ha aggiunto: “Siamo particolarmente felici di un prodotto performante e conveniente che permetterà ad ancora più persone di vivere l’esperienza iPhone”. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le novità.

Partiamo dal design. Maggiore resistenza si sposa con un’autonomia straordinaria. iPhone 16e, infatti, è in grado di fronteggiare schizzi d’acqua, gocce e polvere. La parte frontale sarà protetta dal Ceramic Shield, un materiale evoluto che è più forte di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre, grazie al display Super Retina da 6,1 pollici con tecnologia Oled, sarà possibile leggere testi nitidissimi. E poi la domanda che tutti si pongono. Quanto dura la batteria? Apple garantisce risultati sorprendenti. Ben 6 ore in più rispetto a iPhone 11.

Arriviamo alle prestazioni. Grazie al chip Apple A 18 la connessione sarà fluida e ultrarapida. Con la funzione di Apple Intelligence il vostro smartphone sarà ancora più potente. Mentre lo strumento Ripulisci vi permetterà di rimuovere gli elementi di distrazione delle immagini.

Da ora in poi sarà possibile interagire con Siri anche per iscritto. Ma non solo. iPhone 16e garantirà un’assistente virtuale in grado di comprendere quando l’utente sbaglia le parole. E avrà la capacità di rispondere a migliaia di domande su funzioni e impostazioni dei dispositivi Apple. Integrato all’interno di Siri ci sarà anche l’accesso a ChatGPT, senza il bisogno di passare da un’app all’altra. Usufruire dell’Intelligenza artificiale avverrà in modo gratuito. Non è necessario creare un account. Per chi vuole, è possibile anche non abilitare questa funzione. Questo, secondo l’azienda di Tim Cook, sarà fondamentale per proteggere la privacy dei proprietari del nuovo smartphone.

Il nuovo iPhone avrà anche il tasto Azione. A cosa serve? Basta premerlo e avrete accesso rapido alla fotocamera e alla torcia; potrete passare dalla modalità suoneria a quella silenzioso con un semplice tocco sullo schermo.

iPhone 16e eccelle anche sulla fotocamera. Video e scatti spettacolari sono garantiti. Anche in 4K. Durante le riprese è possibile utilizzare la funzione “audio spaziale”, per un’esperienza di ascolto senza precedenti. Il suono potrà essere modificato anche dopo la registrazione, ad esempio per far risaltare la voce delle persone inquadrate. Non vi basta? Anche il rumore del vento non sarà più un problema grazie ai potenti algoritmi di machine learning. Inoltre, con il teleobiettivo 2x sarà come avere due fotocamere in una.

Apple ha deciso di mettere la sicurezza al primo posto. Le funzioni satellitari permettono di comunicare anche in assenza di una rete cellulare o Wi-Fi. Con l’app Dov’è, l’utente può condividere la propria posizione e informare le persone care sui suoi spostamenti. iPhone 16e sarà in grado di riconoscere un grave incidente di auto e chiamare in modo automatico i soccorsi.

A disposizione anche iOS 18 di serie con ancora più opzioni di personalizzazione. Sempre con un occhio di riguardo per la privacy. Le app possono essere bloccate o protette a seconda delle esigenze.

Se siete arrivati fin qui, è ora di rivelare il prezzo. Si parte da 729 euro. Conviene? Ai fan della Mela l’ardua sentenza.