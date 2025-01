Intelligenza artificiale: i migliori software per la creatività

La creatività è contagiosa, va trasmessa, sentenziava il genio Albert Einstein. Facile dirlo dalla sua posizione. Oggi il mondo digitale richiede immediatezza e il più delle volte atrofizza l’estro inventivo. Ma niente panico. Dimenticate una volta per tutte il blocco della scrittura o l’eterna indecisione davanti alla migliore immagine da scegliere. La pubblico o non la pubblico? Dubbi amletici della modernità. Eppure, sarà ancora una volta la tecnologia a tenderci una mano virtuale, a permetterci di uscire dalle sabbie mobili della mancanza di fantasia. O meglio, sarà compito della sua evoluzione più discussa: l’intelligenza artificiale. Ci sono infatti una serie di software che sfruttano l’Ia al fine di aumentare le prestazioni sulla progettazione grafica e la composizione di testi, a cui aggiungere moltissime nuove funzioni utili nel contesto lavorativo e non solo. Insomma, una vera e propria rivoluzione che permetterà di generare idee migliori in tempi più rapidi. Panorama ha provato alcuni dei programmi più utilizzati, con un occhio di riguardo alla qualità e al prezzo:

Canva

Lanciata nel 2013, si è imposta come strumento di comunicazione visiva online in grado di consentire a chiunque di progettare qualsiasi cosa e pubblicare ovunque. L’utente avrà a disposizione contenuti accattivanti e una vasta scelta di immagini, icon, font e modelli predefiniti. Sono previste tre soluzioni di utilizzo: nella versione gratuità sarà possibile dare vita alle proprie idee senza costi aggiuntivi. Un modo utile per avvicinare chi ha meno dimestichezza e abbia voglia di sperimentare partendo da zero. Se invece si desidera fin da subito sfruttare l’Ia, si dovrà sottoscrivere l’abbonamento premium al prezzo di 110 euro per un anno.

Infine, nella versione “Canva teams” viene favorito il lavoro di squadra. Requisito minimo? Essere almeno in tre persone. Ottimo modo per far crescere il proprio brand senza rimetterci il portafoglio.

Writesonic

Paura del foglio bianco? Grazie a questo strumento di copywriting alimentato dall’ intelligenza artificiale scrivere un testo diventerà un gioco da ragazzi. Writesonic, infatti, aiuterà nella creazione dei contenuti partendo dall’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e suggerendo immagini pertinenti da utilizzare per arricchire il lavoro. Tra i punti di forza del programma vi è quello di essere Seo-friendly e quindi in grado di far raggiungere velocemente un bacino di pubblico maggiore grazie all’utilizzo di parole chiave specifiche. Ma non finisce qua. Writesonic offre anche il controllo ortografico in tempo reale per eventuali errori di battitura e grammaticali. Insomma, l’unico sforzo da compiere è scaricarlo..

Let's Enhance

Se creare immagini di qualità diventa sempre più importante, tale tool faciliterà il lavoro. Anche qui è l’intelligenza artificiale a essere determinante: non solo è in grado di migliorare la qualità delle foto ma riesce a ingrandirle fino a 16 volte mantenendo una risoluzione elevata e dettagli nitidi. In base ai crediti che si acquistano sarà possibile accedere alle diverse funzionalità. Tuttavia, è prevista anche una versione gratuita per chi ha voglia di cimentarsi.

Midjourney

E l’Ia disse: <<Immagine>>. E immagine fu. Con Midjourney, infatti, il livello si alza e non di poco. Potrà essere generata qualsiasi illustrazione venga in mente agli utilizzatori. E senza neanche lambiccarsi il cervello: basta digitare i dettagli richiesti ed ecco che si viene subito accontentati. Serviranno poco più di 10 euro al mese per aggiudicarsi il piano base, mentre l’abbonamento pro arriva fino a 120. Ma attenzione ai risultati. Midjourney è così realistica da rendere labile il confine tra prodotto umano e creazione digitale. Fatene buon uso.