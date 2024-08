A scuola di intelligenza artificiale e sicurezza informatica

Fastweb Digital Academy, la scuola per le nuove professioni digitali fondata nel 2016 da Fastweb assieme a Fondazione Cariplo, riparte a settembre con nuovi corsi su Intelligenza artificiale e cyber security e annuncia un nuovo importante traguardo a supporto della digitalizzazione del Paese: dal 2016 a oggi sono cinquecentomila i partecipanti ai suoi corsi di formazione sulle competenze digitali, di cui circa 185mila solo nei primi mesi del 2024.

Dalla sua fondazione l’Academy, con i suoi corsi gratuiti e aperti a tutti, è diventata un punto di riferimento per neo laureati o persone in cerca di prima occupazione, ma negli ultimi anni è cresciuta significativamente, fino a raggiungere il 50 per cento circa degli iscritti al portale fastwebdigital.academy la quota dei partecipanti già occupati, che frequentano i corsi per approfondire, ampliare ed aggiornare in ottica di reskilling e upskilling le proprie conoscenze digitali.

Il 42 per cento dei partecipanti, inoltre, rientra nella fascia d’età compresa tra i 35 e i 64 anni, a testimonianza di come non siano solo i giovani a cercare nuove skill, ma soprattutto persone già inserite nel mondo del lavoro che desiderano rimanere competitive e accrescere la propria employability in un contesto occupazionale in continua evoluzione.

Con il raggiungimento del mezzo milione di partecipanti ai corsi dell’Academy, Fastweb consolida così ulteriormente il suo impegno per realizzare un futuro sempre più inclusivo anche attraverso la più ampia diffusione delle competenze digitali tra la popolazione, puntando a colmare il gap di conoscenze che spesso rende difficoltosa la ricerca di un’occupazione o la riqualificazione delle professionalità.

Sul sito Fastwebdigital.academy sono disponibili circa 150 corsi on-demand e circa 200 in live streaming, erogati quindi in modalità di aula virtuale e con la possibilità di interagire da remoto con i docenti. I corsi della Fastweb Digital Academy sono suddivisi in quattro aree tematiche.

Nell’area Digital Creativity si possono trovare corsi utili ad acquisire nuove competenze digitali in grafica, progettazione, visual, sound e fashion design mentre nell’area Digital Development & Security è possibile approfondire le tecniche e i linguaggi di programmazione e sviluppo fondamentali in molti ambiti aziendali. Nell’area Digital Marketing & Social, invece, si possono trovare corsi utili a sviluppare competenze digitali nel marketing, nella comunicazione e nel commercio mentre nell’area Digital Soft Skills & Office è possibile acquisire nuove competenze trasversali per potenziare quelle digitali, dalla capacità di lavorare in team al problem solving.

Particolare attenzione è stata dedicata inoltre alla creazione di percorsi formativi specifici nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. All’interno del portale, infatti, è già disponibile un ampio ventaglio di corsi su come utilizzare l’AI per generare contenuti, come interrogarla attraverso il prompt engineering, oltre a corsi per approfondire i principali chatbot di AI generativa come Chat GPT, Copilot e Gemini. A settembre, inoltre, sono in partenza nuovi corsi sempre dedicati all’AI tra cui Analizzare il mercato tramite l’AI per approfondire come l’Intelligenza artificiale può essere impiegata per interpretare i dati relativi agli utenti, identificare i trend emergenti e sfruttare queste informazioni per sviluppare strategie aziendali efficaci, e il corso L’intelligenza artificiale per la creazione di immagini per imparare ad utilizzare alcune delle intelligenze artificiali tex to image più potenti disponibili oggi come Midjourney, Leonardo AI e Canva.

In ambito cybersecurity, infine, è già possibile iscriversi al nuovo corso base da 52 ore in partenza a settembre per la figura del Security Operations Center Analyst (SOC Analyst) che integra competenze pratiche e teoriche per rilevare, analizzare e mitigare le principali minacce informatiche.

Per il mese di ottobre, invece, è previsto il corso avanzato per la formazione di CyberSecurity Analyst, una delle professioni più ricercate dal mercato del lavoro. Entrambi i corsi sono altamente specializzanti in ambito cybersecurity e nascono dalla collaborazione con 7Layers, società leader nella sicurezza informatica acquisita per il 70 per cento da Fastweb.