Torna in chiave aggiornata il missile Exocet, incubo degli inglesi alle Falklands

La Marina militare francese ha lanciato con successo il missile antinave di ultima generazione Mbda Exocet 40 Block 3c dalla Fregata multi-missione (Fremm-da) Alsace, mentre questa si trovava al largo delle coste dell’area di test missilistici della Direzione generale degli armamenti dell’Ile du Levant (nell'isola di Hyères), il 20 Settembre scorso. L’Exocet MM40 B3c è un missile di ultima generazione della famiglia degli antinave prodotti dalla multinazionale Mbda (controllata da Bae System, Leonardo e Airbus), che può essere integrato su una vasta gamma di piattaformedi lancio che includono navi di superficie, sottomarini, caccia, elicotteri e batterie costiere. Versioni precedenti di Exocet sono in servizio con numerose Marine in tutto il mondo, ma la generazione B3c è il frutto delle evoluzioni successive dell’Exocet realizzate nel corso della sua lunga vita operativa. Si pensi che fu usato nel 1982 nella guerra delle Falklands. Questa variante include tutte le caratteristiche per le quali il missile Exocet è conosciuto, in particolare la capacità di poter essere utilizzato in ogni condizione metorologica con grande flessibilità operativa. Inoltre, questa ultima versione del missile beneficia di una nuova tecnologia per il seeker (sistema di ricerca del bersaglio) e nello sviluppo di nuovi algoritmi progettati per rispondere ai più recenti requisiti operativi della guerra navale. In occasione dell'evento il Ceo di Mbda Eric Béranger ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso del successo di questo lancio di valutazione operativa dell’Exocet MM40 B3c; il test dimostra le nuove capacità dell’ultima generazione del missile, i cui maggiori sviluppi lo mantengono all’avanguardia nei contesti ad alta intensità. L’Exocet è un veramente emblematico per Mbda, e questo successo è l’ulteriore prova delle capacità e dell’eccellenza tecnica delle persone che lavorano in questa azienda.” Mbda ha continuato a sviluppare l’Exocet fin dalla sua entrata in servizio nel 1979 e questo ha consentito di adattare il missile alle nuove condizioni di conflitto mantenendo, allo stesso tempo, la sua eccezionale capacità di operare in ogni condizione meteorologica. L’MM40 B3c è la risposta al nuovo spettro di minacce in evoluzione, in particolare nel combattimento ad alta intensità in ambienti complessi di guerra elettronica.

Sviluppato dalla Francia presso Aerospatiale dal 1967 come missile antinave lanciabile da unità galleggianti, (MM38, la prima sigla, stava per Mer-to-Mer a gittata 38 km), vide nel 1970 l'ingresso del Regno Unito nel programma, e la messa in servizio nel 1972, mentre si stava già sviluppando la versione AM39, aviolanciabile, che arrivò appunto nel 1979 quando lo mise in arsenale la Marina nazionale francese. Successivamente furono create le varianti per lancio da sommergibile e quella denominata MM40 con gittata superiore. Durante il conflitto anglo-argentino del 1982 gli Exocet lanciati dai velivoli Super Etendard argentini colpirono la Hms Sheffield (4 maggio) e affondarono la Atlantic Conveyor (25 maggio). Nonostante la schiacciante vittoria inglese, i danni prodotti dagli Exocet dimostrarono la debolezza dei sistemi di protezione antinave della Marina britannica.