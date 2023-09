L'adunata degli aerei fatti in casa

Si terrà nei giorni 16 e 17 settembre presso l'aeroporto Luigi Mario Resta di Voghera-Rivanazzano il 51° Raduno nazionale del Club Aviazione Popolare, ovvero l'associazione italiana dei costruttori amatori di velivoli ed elicotteri. Sono, in pratica, appassionati piloti che decidono di realizzare la loro macchina volante in proprio, allestendo un laboratorio nel quale compiere il lavoro, sotto la sorveglianza tecnica degli incaricati dell'Associazione stessa, che è accreditata presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile. Nella giornata di sabato saranno messe a concorso le costruzioni che hanno ricevuto il “Permesso di Volo”, ovvero il documento necessario per poter decollare, dapprima seguendo il programma di prove volo previsto da ogni modello di aeroplano, quindi quello dfinitivo che consente al proprietario di usare l'aeroplano per diporto.





Tre i premi principali: il Trofeo Rotondi, intitolato al professor Gianfranco Rotondi del Politecnico di Milano, l'ingegnere estensore della normativa che ha permesso anche in Italia la costruzione amatoriale di aeromobili, similmente a quanto già avveniva negli Usa e in altre nazioni; ma anche il premio Caproni (dal nome del pioniere italiano), dedicato alle costruzioni nella categoria ultraleggeri (massimo due posti a bordo e 600 kg di peso), e infine il premio Aldinio alla conservazione e divulgazione della cultura aeronautica. Tra le realizzazioni ci saranno anche esemplari d'epoca conservati e restaurati, tutti rigorosamente volanti.