Al via Pitti Uomo con oltre 730 marchi

Entra nel vivo la stagione del menswear con l’inaugurazione dell’edizione 108 di Pitti Uomo, da oggi fino a venerdi1 20 giugno, Firenze si trasforma nella capitale mondiale della moda maschile per la primavera/estate 2026. “L’edizione estiva di Pitti Uomo porta con sé concretezza e voglia di lavorare insieme”, ha spiegato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. “L’attenzione con cui osserviamo il contesto internazionale e le recenti dinamiche economiche rimane sempre alta, ma apriamo le porte della Fortezza certi di generare ottimismo e fiducia in tutti i nostri interlocutori. Pitti Uomo è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali. È proprio questo concentrato di creatività e professionalità che fornisce a ogni edizione l’energia migliore per trasformare gli ostacoli in leve di sviluppo. Quattro giorni insieme, per confrontarsi e incontrarsi, rappresenteranno un volano incredibile per consolidare il business e aprire nuove prospettive di sviluppo soprattutto in tempi non proprio facili”.

All’interno della Fortezza da Basso, saranno, infatti, più di 730 i marchi, il 43% dei quali esteri, a raccontare il futuro dello stile attraverso aree tematiche: Fantastic Classic, la sezione in cui si concentrano le aziende più rappresentative del menswear; Futuro Maschile, il contenitore dedicato al contemporary menswear e ai progetti di collaborazione più interessanti; Dynamic Attitude con le proposte disegnate per accompagnare il movimento; Superstyling con i trend che disegneranno il domani e I go out con focus sull’outdoor nella Sala della Ronda, dove debutta anche il nuovo format Becycle, l’evento di Pitti Immagine dedicato alla bicicletta. Una scelta non casuale, considerato che il tema dei saloni estivi è proprio Pitti Bikes, che per l’edizione dedicata alla moda maschile diventa Bikester come ha sottolineato il direttore generale Agostino Poletto, “Pensando all’attenzione che Pitti Immagine rivolge alla contemporaneità in ogni suo aspetto, la bicicletta ci è apparsa una sintesi ideale per il tema dei nostri saloni estivi. Nel quotidiano che si fa sempre più lifestyle, questo mezzo riveste un ruolo innovativo, ben oltre l’alternanza fra sport e mobilità. Un’andatura che cerca armonia, un tandem che aspira ad accordare anche gli opposti. Sostenibile, personalizzata, multiforme, diversa, traccia nuove prospettive”.

E c’è grande attesa anche per il palinsesto di eventi che vede Homme Plissé Issey Miyake comeGuest of Honor, che svelerà il suo punto di vista domani, mercoledì 18 giugno, a Villa Medicea della Petraia una delle ville, nelle colline di Firenze, appartenute alla famiglia dei Medici, mentre giovedì l’attenzione sarà tutta per i Guest Designer: Niccolò Pasqualetti, già finalista del Premio LVMH 2024, che sfilerà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e PAF – Post Archive Faction, il marchio coreano che si racconterà con un evento speciale alla Stazione Leopolda.