Erdogan ha fretta, con Biden che temporeggia, vuole i Typhoon europei

Da quanto riportato dall'agenzia Reuters, il ministro della Difesa Yasar Gular nella giornata di ieri giovedì 16 novembre avrebbe dichiarato che la Turchia ha cominciato le trattative con la Gran Bretagna e la Spagna per acquistare 40 aerei da combattimento Eurofighter Typhoon, nonostante la Germania si sia opposta al progetto. Di fatto quindi Erdogan sta cercando un'alternativa al “forse” ricevuto dagli Stati Uniti riguardo la vendita di moderni F-16, una vicenda nata molto tempo fa e mai risolta, dopo che nel luglio del 2019 la Turchia fu espulsa dal programma F-35 perché colpevole di aver acquistato i missili antiaerei S400 dalla Russia.

“Stiamo lavorando sugli appalti”, ha detto Gular in un'audizione parlamentare ad Ankara, “ora il Regno Unito e la Spagna stanno facendo sforzi per convincere la Germania a dare il suo assenso, anche se non stiamo trattando con Berlino. Se possibile, prevediamo di acquistare quaranta esemplari di Eurofighter Typhoon per la nostra aviazione.” E oggi, venerdì 17 novembre, il presidente turco Tayyip Erdogan si trovava in visita in Germania per un colloquio con il cancelliere Olaf Scholz, un incontro complicato a partire dalle opposte posizioni riguardo la guerra tra Israele e Hamas. L'arma di Erdogan per ottenere un assenso alla vendota degli Eurofighter potrebbe essere sostanziata dall'esigenza tedesca di rinnovare l'accordo del 2016 che prevede la limitazione del numero di arrivi di migranti, in genere siriani, che la Turchia trattiene sul suo territorio in cambio di soldi provenienti da Berlino.



Attualmente l'Eurofighter Typhoon è costruito da Italia, Germania, Regno Unito e Spagna e utilizzato, oltre che dall'Aviazione di queste nazioni, anche da Arabia Saudita, Oman, Kuwait e Qatar.