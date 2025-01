Collisione in volo nel cielo di Washington

Incidenti come quello avvenuto a Washington la notte scorsa non dovrebbero accadere. Invece è successo e pare che la causa sia una serie di errori che come sempre si è concatenata fino al peggio: tutte le persone a bordo sono morte. I fatti sono questi: in una notte invernale con ottima visibilità un velivolo passeggeri Crj-700 della Psa Airlines in volo per il vettore American Airlines (AA5342), con a bordo 64 passeggeri, si è scontrato con un elicottero militare UH-60L Black Hawk che ha incrociato la sua rotta durante un volo – pare di addestramento - con a bordo tre persone. Due grandi e immediate esplosioni registrate dalle videocamere della zona hanno inquadrato la tragedia e da quanto si sta ricostruendo il controllore di volo in servizio alla torre dell’aeroporto Reagan aveva anche segnalato al pilota militare la presenza dell’aeroplano, chiedendo se l’avesse in vista.

La presenza dei due mezzi nella stessa zona non deve essere considerata come un azzardo, infatti, secondo le regole dell’aria, il volo militare, condotto a vista, doveva vedere ed evitare il traffico in avvicinamento strumentale all’aeroporto della città. Più difficile che fossero i piloti dell’aeroplano a vedere l’elicottero, poiché le luci di navigazione di quest’ultimo – che dovevano essere accese - si confondono facilmente con le migliaia di fonti luminose presenti nel tessuto urbano che circonda quel tratto del fiume Potomac. Il Crj-700 (registrato N709PS e consegnato nell'ottobre 2004), era partito da Wichita (Kansas) e stava per atterrare al Ronald Reagan Washington National Airport ed era nel tratto finale dell’avvicinamento, quindi i due piloti potevano essere concentrati nell’osservazione della strumentazione di bordo che seguiva il radio sentiero di avvicinamento per la pista 33 (significa orientata per 330° rispetto al Nord) dello scalo.

L’elicottero, nominativo Pat-25 (da Priority Air Transport, ovvero trasporto Vip), apparteneva alla compagnia Bravo del 12° Aviation Battalion, ed era schierato presso il Davison Army Airfield nella vicina cittadina di Fort Belvoir. Il relitto dell'aereo è stato immediatamente localizzato nell’acqua del fiume a circa 8 piedi di profondità (due metri e mezzo circa) e le squadre di emergenza hanno subito tentato il recupero di eventuali superstiti, ma nel momento in cui scriviamo pare che siano stati recuperati trenta corpi.

Dal punto di vista dei sistemi elettronici di rilevamento del traffico, il Crj-700 era certamente dotato di transponder acceso e di sistema Ads-B (trasmissione della posizione ricavata dal Gps), ed era quindi rilevato dall’ente di controllo dello spazio aereo e da altri traffici in volo, mentre tale sistema, comunque presente sull’elicottero militare Sikorsky, sui siti di tracciamento appare in modo intermittente, ed è impossibile al momento capire se ciò fosse intenzionale o meno. Ma quelli degli elicotteri militari in quella zona sono voli consueti effettuati quasi sempre per trasportare figure governative.

E sono proprio questi alcuni degli accertamenti fondamentali che dovranno compiere gli investigatori dello Ntsb (National Transportation Safety Board), così come comprendere le esatte traiettorie seguite, poiché se l’aeroplano era certamente allineato con la pista 33 dell’aeroporto Reagan, la rotta dell’elicottero potrebbe essere stata diversa da quella annunciata al controllore via radio, e il fatto che la collisione sia avvenuta sul Potomac – ormai e ridosso del sedime aeroportuale - porta a pensare che il pilota militare, partito da Langley, in Virginia, stesse dirigendosi verso sud provenendo quindi da nord rispetto all’aeroplano e non lo abbia visto arrivare dalla sua sinistra mentre volava sul fiume vicino alla base di Anacostia-Bolling. Il Dipartimento di Polizia Joint Washington, quello dei Vigili del Fuoco e l'Emergency Medical Service hanno affermato in una dichiarazione di stare coordinando un'operazione di ricerca e soccorso nel fiume Potomac. L'aeroporto Reagan ha interrotto le operazioni mentre gli elicotteri di alcune agenzie tra cui la U.S. Park Police e la Prince George's County Police stanno ispezionando il fiume.