Cyber Monday, ultima chance per regalarsi un affare tech

A novembre le occasioni per gli affari sembrano non finire mai ma il Cyber Monday rappresenta l'ultima opportunità per accaparrarsi qualche dispositivo a prezzo ribassato. Sulla scia del Black Friday, l'appuntamento nato nel 2005 per spingere le vendite online di prodotti tech continua a rivelarsi una ghiotta chance per rivenditori e clienti. Anche perché come singola giornata per volume di acquisti e denaro, l'ultimo venerdì di novembre ha superato più volte l'incasso registrato il venerdì precedente. Guardando all'Italia, secondo l'Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, nell'intervallo compreso tra Black Friday e Cyber Monday gli italiani spenderanno quasi 2 miliardi di euro per effettuare acquisti online. Si stimano ritorni per gli operatori più aggressivi nei prezzi attorno alle cinque volte il fatturato medio giornaliero. La cifra generale, invece, segna un incremento dell'8% in confronto all'anno precedente, anche se nel computo generale pesa tanto l'inflazione. Ad ogni modo, resta che il Cyber Monday è l'ultima chiamata per chi vuole anticipare i regali di Natale, coniugando qualità e risparmio. Tutto sta nel saper pescare online gli sconti più corposi in linea con il proprio budget e le rispettive esigenze. Qui sotto ci sono alcune idee utili, per ogni fascia di prezzo, per trovare ottimi prodotti a costi impareggiabili o quasi.





HP Spectre x360 14-ef2009nl Notebook Convertibile Touch con Intel Core i7, 3 anni di garanzia. Prezzo: 1.199,98 euro (1.599,07 euro)

Apple MacBook Air 13" - M1 8-core GPU 256GB colore grigio siderale. Prezzo: 849 euro (era 1.229 euro)

Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) - Intel Core i5, 3 anni di garanzia. Prezzo: 749 euro (era 1.499 euro)

HiSense Smart TV Q-LED UHD 4K 55” prezzo 399 euro (era 679 euro)

Samsung Smart TV Q-LED UHD 4K 55" prezzo 549 euro (era 849 euro)

Frigorifero Haier Cube 83 Serie 3 modello Side by Side, classe E. Prezzo: 849 euro (era 1029 euro)

Smeg DN83SE asciugatrice libera installazione Caricamento frontale 8 kg, classe A+++. Prezzo: 549 euro (era 949,90 euro)

Macchina Caffè De Longhi Nescafé Dolce Gusto S Touch, prezzo: 81,90 euro (era 129,99 euro)

SanDisk 128GB Extreme scheda microSDXC + adattatore SD, prezzo: 22,90 euro (era 39,13 euro)

Assassin's Creed Origins: Season pass | Xbox One, prezzo: 11,99 euro (era 39,99 euro)

Echo Show 15, schermo smart con Alexa e TV integrata, prezzo: 229,99 euro (era 299,99 euro)

