È nato il Camerino Intelligente

Neppure nei film di fantascienza si era visto qualcosa di simile (ma ricordiamo che la science fiction non previde neanche il cellulare). Di che stiamo parlando? Del Camerino Intelligente, in grado di generare in pochi secondi il body Id del cliente, ovvero la rappresentazione digitale e precisa delle sue misure fisiche. Una diavoleria escogitata dall’Intelligenza Artificiale che, grazie a uno specchio digitale interattivo, rende possibile provare qualsiasi outfit in tempo reale, senza doversi cambiare. In più, l’IA suggerisce abbinamenti, variazioni di colore e stile, creando un’esperienza altamente personalizzata.



Per abbattere i resi

La nuova invenzione tecnologica-digitale è stata presentata in febbraio durante l’edizione numero 40 di Milano Unica e se ne parla mentre è in corso la fashion week, che impazza nel capoluogo lombardo fino al 3 marzo.È stata messa a punto da Oasi, High-Tech Fitting Room Intelligente fondata da Sharon Alario e Michele Maiello di Elementary Group. Il progetto è nato in collaborazione con Gruppo Gaspari Holding, guidato da Giuseppe Gaspari, e Windtex Vagotex, azienda con oltre 40 anni di eccellenza nei tessuti tecnici. E il prototipo è stato realizzato con la cura di Carlo Schira, architetto esperto in applicazioni digitali e Intelligenza Artificiale. C’è anche un aspetto innovativo, nel Camerino Intelligente: la prova virtuale riduce i resi, abbattendo i costi per i retailer e le emissioni di C02 legate alla sovrapproduzione. Shopping fluido e senza stress, che costituisce un passo verso il futuro, importante per un Paese come l’Italia dove moda e abbigliamento rappresentano un asset strategico. C’è da scommettere che presto vedremo questa soluzione innovativa non solo in fiere di settore, ma proprio nella realtà concreta delle vendite al dettaglio, a disposizione dell’anello della catena distributiva più importante: il cliente finale, colui, uomo o donna, che sceglie e compra il vestito o il capo da indossare. Sul sito www.oasisb.it ogni dettaglio. Un camerino ci vestirà, con l’attenzione che mancherebbe al miglior sarto o al più efficiente dei venditori.