Star Wars: l'impero colpisce ancora in concerto a Roma

A distanza di 44 anni torna quindi sul grande schermo in alta definizione il capolavoro di George Lucas come non lo avete mai sentito, con un’orchestra di oltre 80 elementi che in perfetto sincrono con le immagini eseguirà la colonna sonora composta da John Williams, che proprio in questo lungometraggio ci ha regalato l’immortale ritornello della Marcia Imperiale.

Un'esperienza straordinaria, totalmente immersiva, che avvolge i sensi e consente di rileggere il grande cinema attraverso la musica. La colonna sonora di Star Wars: l'impero colpisce ancora venne registrata all’epoca dalla London Symphony Orchestra. Oggi viene eseguita dal vivo all'Auditorium Conciliazione di Roma, l'11 e il 12 maggio, mentre scorrono le immagini della storica pellicola, dall’Orchestra Italiana del Cinema, il primo ensemble sinfonico italiano a essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore, diretta per l’occasione dal Maestro Ernst Van Tiel.

“Due anni fa abbiamo portato il primo capitolo della serie a Roma ed è stato un trionfo”: ricorda Marco Patrignani, fondatore dell’Orchestra Italiana del Cinema e direttore artistico di Roma Film Music Festival. “Da allora ci hanno continuamente chiesto di tornare con gli episodi successivi. Quindi eccoci qua, il momento è arrivato".

Roma Film Music Festival è la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore, che per la sua terza edizione targata 2024 ha portato a Roma per la prima volta 007 Skyfall In Concert, realizzato concerti immersivi e ospitato compositori e registi come Andrea Guerra, Beppe Vessicchio, Carlo Verdone, Lele Marchitelli eStefano Fresi.