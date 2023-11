Hotel Workout: fai allenamento in stanza

Sei in vacanza e il tuo hotel non ha un centro fitness? Oppure sei in viaggio di lavoro e i tuoi orari non coincidono con quelli della palestra dell'albergo? No problem: eccoti un allenamento super-efficace, adatto a tutti, da fare senza attrezzi (ti basta il cronometro dell'orologio) e in poco spazio. In tutto sono 5 esercizi, illustrati in dettaglio da Davide Luisi, responsabile nazionale dei personal trainer di Virgin Active : ripeti ciascun esercizio per 90 secondi, quindi riposati per 30 secondi e passa a quello successivo. Ripeti l'intero ciclo per 2 volte: in tutto sono 20 minuti di workout, da eseguire con 5 minuti di stretching prima e dopo lo sforzo. Vai al ritmo che vuoi, anche molto lentamente: l’importante è riuscire a lavorare in modo continuato per tutti i 90 secondi. Durante il recupero ricordati poi di respirare profondamente e rilassare i muscoli.

Luca Santi / Panorama.it Affondi alternati a corpo libero / partenza

Mettiti in stazione eretta, con le gambe ben divaricate saggitalmente (una davanti all’altra) e con le braccia lungo i fianchi.