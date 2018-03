Filippo Magnini e Giorgia Palmas: tutti i retroscena della nuova coppia

Barbara Massaro - 12 marzo 2018

Hanno tutti e due 36 anni, un passato ingombrante alle spalle e, all'amore per lo sport, uniscono quello per il mondo dello spettacolo. Si tratta della nuova coppia che si affaccerebbe sulla primavera incombente, quella formata dall'ex velina Giorgia Palmas e dal campione di nuoto Filippo Magnini.

Lo scoop di Chi

Il giornalista Gabriele Parapiglia anticipa sulla sua pagina Instagram lo scoop che porterà il settimanale Chi in edicola il prossimo mercoledì: Filippo e Giorgia si starebbero frequentando da qualche settimana tra cenette romantiche a Milano e capatine in Svizzera.

Magnini avrebbe, quindi, definitivamente archiviato la sua turbolenta storia d'amore con Federica Pellegrini, mentre la Palmas è tornata da poco single dopo aver detto addio a Vittorio Brumotti con cui ha fatto coppia fissa per anni. Prima di Brumotti la Palmas era stata sposata con il calciatore Davide Bombardini dal quale aveva avuto una figlia.

Cosa hanno in comune Giorgia e Filippo

Dopo l'esperienza a Striscia la Notizia Giorgia Palmas ha sempre lavorato come valletta in televisione e, dal 2017, è presenza fissa al Processo di Biscardi insieme all'ex collega di bancone Elena Barolo.

Magnini, invece, 2 volte campione del mondo nel 100 metri stile libero, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive ed è stato anche invitato per l'Isola dei Famosi nel 2008. Alla stessa trasmissione ha partecipato anche la Palmas nel 2011 vincendo l'edizione con il 76% delle preferenze.

La voglia di ricominciare è forte sia per Filippo sia per Giorgia, ma entrambi sanno che l'età delle facili passioni è ormai alle spalle. Meglio prenderla a passi lenti giocando con la seduzione e il desiderio di tornare a emozionarsi.

