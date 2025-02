Sanremo 2025, Carlo Conti e il 'meme' su Damiano David

Carlo Conti ha sorpreso tutti durante la conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo, rivolgendosi a Damiano David in inglese con la domanda: "Are you happy?". Il video dell’episodio è diventato virale sui social, scatenando l'ilarità degli utenti, poiché richiama un meme diffuso sul frontman dei Måneskin.

Secondo molti utenti, infatti, il cantante romano tenderebbe ormai a comunicare quasi esclusivamente in inglese, anche con il pubblico italiano. A riprova di ciò, alcuni hanno citato una recente Instagram story in cui Damiano ha scritto "Thank you Italy" per ringraziare i fan. Questo atteggiamento ha suscitato critiche, con alcuni che si domandano ironicamente: "Perché finge di essere internazionale? Si è dimenticato di essere nato e cresciuto a Roma?".

L’annuncio della sua partecipazione al Festival aveva già scatenato i commenti su X, con utenti che scherzavano: "A Damiano servirà un’interprete per capire tutto quello che dirà Conti sul palco". A quanto pare, il meme è arrivato anche allo stesso Carlo Conti, che mercoledì 12 febbraio ha deciso di cavalcare l’ironia, rivolgendosi direttamente a Damiano in inglese. Il web non ha perso l’occasione per commentare: "Ormai i meme sulla questione Damiano-inglese sono così diffusi che pure Carlo Conti si è unito alla presa in giro".