Sanremo: La classifica dei brani più visti su YouTube

Il Festival di Sanremo non è solo un evento televisivo: da anni ormai la kermesse musicale più seguita d’Italia si espande ben oltre il piccolo schermo, abbracciando le piattaforme digitali e trasformandosi in un vero e proprio fenomeno globale. Tra queste, YouTube gioca un ruolo sempre più centrale, non solo come specchio delle preferenze del pubblico ma anche come motore di successo per i brani in gara.

La classifica Trending Music Videos di YouTube rappresenta un termometro significativo dell’impatto delle canzoni di Sanremo. Quest'anno, Fedez conquista la vetta superando Achille Lauro e Olly, mentre Giorgia e Simone Cristicchi inseguono da vicino. Un quadro in continua evoluzione, che riflette l’interazione diretta degli utenti con la musica del Festival.

Secondo Marga Romero de Avila, responsabile di YouTube Music per il Sud Europa, «Sanremo è più di un momento musicale: è un fenomeno culturale che consente all'arte italiana di viaggiare in tutto il mondo. Grazie a piattaforme come YouTube, il Festival acquisisce una dimensione interattiva che amplifica il coinvolgimento del pubblico, connettendo artisti e fan attraverso un ecosistema fatto di Shorts, video e contenuti live».

A tre giorni dall'inizio della competizione, la classifica Trending Music Videos aggiornata evidenzia il dominio di Fedez con Battito, che ha superato le 14 milioni di visualizzazioni e scalzato Achille Lauro dalla prima posizione. Giorgia guadagna terreno e si avvicina ai primi posti, mentre Coma_Cose e Lucio Corsi superano Brunori Sas, ora in nona posizione con L’albero delle noci.

Top 10 Trending Music Videos di YouTube

Fedez – Battito Achille Lauro – Incoscienti Giovani Olly – Balorda nostalgia Giorgia – La cura per me Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Tony Effe – Damme ‘na mano Coma_Cose – CUORICINI Lucio Corsi – Volevo essere un duro Brunori Sas – L’albero delle noci

La competizione si fa ancora più serrata guardando ai numeri delle visualizzazioni raccolte sul canale ufficiale della RAI. Qui, Quando sarai piccola di Simone Cristicchi ha appena superato i 2,5 milioni di views, tallonato da Battito di Fedez e La cura per me di Giorgia, entrambi oltre i 2 milioni.

Top 4 canzoni più viste sul canale RAI

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola (2,5M views) Fedez – Battito (2,3M views) Giorgia – La cura per me (2,1M views) Lucio Corsi – Volevo essere un duro (1,2M views)

YouTube non è solo un indicatore della popolarità delle canzoni, ma anche una vetrina per i momenti più iconici del Festival. Nella playlist ufficiale della RAI, spiccano video di momenti extra-musicali che hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori:

L'ingresso comico di Katia Follesa sul palco dell'Ariston

sul palco dell'Ariston Il test sull'uomo ideale con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

L’incredibile conoscenza sanremese del piccolo Samuele Parodi

Sempre più artisti sanremesi stanno adottando strategie digitali efficaci per amplificare la loro visibilità. Gli Shorts di YouTube, ad esempio, sono diventati strumenti chiave per accorciare le distanze con il pubblico e mantenere alto l’engagement. Artisti come Olly, Gaia, Achille Lauro e Joan Thiele stanno sfruttando al massimo questo formato, generando interazioni significative e ampliando il proprio pubblico oltre i confini della gara.

Sanremo 2025 conferma il legame sempre più stretto tra il Festival e YouTube, piattaforma che ormai non solo riflette le preferenze del pubblico ma contribuisce attivamente a scrivere il destino dei brani in gara. Con visualizzazioni, Shorts e momenti virali, la manifestazione musicale più seguita d’Italia si evolve, abbracciando il digitale e diventando un fenomeno sempre più globale.