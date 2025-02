Sempre più vicini alla finale, stasera all’Ariston è il momento dei duetti. Al fianco di Carlo Conti per la quarta serata di Sanremo 2025, Mahmood e Geppi Cucciari.

È però Roberto Benigni — ospiti del Festival per l’ottava volta — ad aprire la serata. Prima performance in scaletta quella tra Giorgia e Annalisa che interpretano Skyfall di Adele. Anche se il personaggio più atteso non può che essere Topo Gigio.

In un Sanremo che sta premiando lo stile sartoriale, specialmente maschile, abbandonando influenze streetwear a favore di un look più elegante e sofisticato, chi è il migliore (e il peggiore) della serata? Scopriamolo insieme in questa gallery.