“Grande spettacolo con Carlo Conti che ha saputo mettere in scena uno spettacolo di musica, leggerezza e momenti coinvolgenti. A lui il grazie più sentito”, questo il messaggio dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi.

I numeri della seconda serata del festival

La seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti ha registrato una media di 11 milioni e 700mila spettatori su Rai1, con uno share del 64,5%, secondo i dati della total audience.

Nel corso della serata, sono stati 11,4 milioni gli spettatori da tv tradizionale, a cui si aggiungono 400mila spettatori da altri dispositivi. Per quanto riguarda la visione on demand, il dato è stato di circa 300mila spettatori.

A fornire i dati è stato il direttore del Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, durante la conferenza stampa all'Ariston. Si tratta di un lieve calo rispetto alla serata inaugurale, che martedì aveva ottenuto 12 milioni e 600mila spettatori e uno share del 65,3%.

Il picco di ascolto della seconda serata del Festival di Sanremo è stato raggiunto alle 22:15, con 16,5 milioni di spettatori collegati su Rai1 durante l’esibizione al pianoforte del giovane Alessandro Gervasi.

Il picco di share si è verificato alle 23:57, con il 70% di share durante uno degli interventi di Nino Frassica. Per quanto riguarda il target 15-24 anni, si è registrato un eccezionale 91,4% di share alle 00:25 con Willie Peyote, mentre alle 22:17 si sono registrati 1,6 milioni di spettatori con Cristiano Malgioglio. I dati mostrano un forte interesse da parte dei giovanissimi: il pubblico 4-14 anni ha raggiunto il 74,7% di share, mentre quello 15-24 anni ha ottenuto l'85,6%. Il pubblico dei 25-34 anni ha registrato il 71,8%, i 35-54 anni hanno ottenuto il 67,2% e gli over 55 hanno raggiunto il 58,5%. Le videoviews della serata hanno totalizzato 103 milioni, con un incremento del 44% rispetto alla seconda serata del 2024 e del 96% rispetto alla prima serata di quest’anno. L'engagement sui social ha toccato i 21,5 milioni di interazioni, segnando un aumento del 12% rispetto al 2024 e del 18% rispetto alla prima serata di quest’anno.

"Sono moderatamente felice, ma come ho già detto, non mi sarei abbattuto se ci fossero stati risultati non clamorosi. Non mi esalto con questi risultati. Si continua a pedalare", ha dichiarato Carlo Conti, commentando i dati di ascolto che hanno premiato anche la seconda serata del Festival di Sanremo.

Nel 2024, la seconda serata del Festival condotto da Amadeus aveva raggiunto una media di 10 milioni e 361mila spettatori con uno share del 60,1%, ma i dati non sono direttamente comparabili. L’anno scorso, infatti, l’audience era calcolata solo sulla visione televisiva tradizionale, mentre oggi i dati includono anche gli spettatori che seguono il Festival in diretta su PC, smartphone e tablet.

Amadeus: "Vicinanza a Conti, sta facendo un grande Festival"

Amadeus ha espresso il suo affetto, stima e vicinanza a Carlo Conti, commentando il Festival di Sanremo che quest'anno è tornato sotto la sua guida. L'ex direttore artistico e conduttore delle ultime cinque edizioni ha fatto il suo in bocca al lupo a Conti tramite uno scambio di messaggi telefonici, sottolineando il successo del Festival e il grande lavoro svolto dal collega.

Top 5 della seconda serata di Sanremo

Nella top 5 della seconda serata del Festival di Sanremo troviamo Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi.

La classifica rispecchia quasi completamente quella della prima serata, con un'unica eccezione: Brunori Sas, presente nella prima puntata, lascia il posto a Fedez.

La scaletta della terza serata

Stasera sul palco gli altri 14 Big ma “La scaletta definitiva della serata è ancora da mettere a punto, la definiremo dopo la conferenza stampa”, ha detto Conti.

Le polemiche sulla presenza di Fedez al Festival di Sanremo

Le polemiche sulla presenza di Fedez al Festival di Sanremo non si placano, soprattutto dopo la sua decisione di non partecipare, almeno per ora, alle conferenze stampa e rispondere alle domande dei giornalisti, in particolare riguardo all'inchiesta sugli ultras di Milan e Inter.

"Sono un direttore artistico, non un giudice", ha ribadito Carlo Conti, sottolineando che non esiste alcun obbligo per gli artisti di presentarsi in conferenza stampa. Anche la Rai ha precisato: "Abbiamo dato a tutti la possibilità di organizzare degli spazi di incontro con i giornalisti, ma gli artisti sono liberi di decidere".

Conti ha poi aggiunto: "Sono un garantista, credo nella presunzione di innocenza. Emis Killa, ad esempio, ha scelto di ritirarsi perché non avrebbe vissuto serenamente il Festival, ma è stata una sua decisione personale. Io ho il compito di selezionare le canzoni, scegliendo brani rappresentativi del panorama musicale."

Quando un giornalista ha chiarito che Fedez risulta indagato in un'altra inchiesta per rissa e pestaggio, Conti ha precisato: "Non è stato condannato e, come nel caso di Emis Killa, la scelta di partecipare o meno spetta alla singola persona. Emis ha ritenuto opportuno ritirarsi per sua tranquillità, mentre Fedez farà quello che ritiene più giusto".

Conti sulle modalità di voto

Riguardo alle modalità di voto, Carlo Conti ha dichiarato: "Da quello che ho visto, lo scorso anno ci fu un polverone. C'è sempre stato un polverone sulle votazioni. Abbiamo cercato di fare la cosa più equa e lineare possibile." Il direttore artistico ha poi sottolineato: "La cosa più importante è stata togliere le cover dal voto finale, perché è un gioco a parte e non va a influenzare la classifica finale."

Vannacci a Sanremo? Marcello Ciannamea risponde sulle presenze di politici

Marcello Ciannamea, direttore del Prime Time Rai, ha chiarito in vista della terza serata del Festival di Sanremo: "La regia non ha indicazioni di inquadrare questo o quel politico o personaggio istituzionale. Vale anche per Vannacci, di cui Rai non sa nulla circa il suo accesso all'Ariston." Sulla presenza di altri esponenti del governo, Ciannamea ha aggiunto: "Non risulta nulla, dovrebbe essere confermato solo il ministro Urso, perché legato alla presentazione del francobollo celebrativo del 75esimo Festival."

Un Sanremo senza monologhi

"È bastato liberare il Festival di Sanremo dai monologhi divisivi e dalle prediche del passato per farlo decollare e farlo tornare a quello che è: il festival della canzone italiana. Un momento in cui tutti gli italiani possono riconoscersi, indipendentemente dalle fasce d'età, dalle aree geografiche, dal titolo di studio, dalle convinzioni politiche. Questa è la Rai che ci piace", ha dichiarato il sindacato dei giornalisti Rai Unirai - Figec Cisal.

Le co-conduttrici della terza serata di Sanremo: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini

“Ieri ho avuto la fortuna di avere al fianco una donna straordinaria. Stasera ho tre fantastiche donne”, ha detto Conti presentando le tre co-conduttrici. Saranno infatti Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo.

"Dieci anni fa ho detto no a Sanremo, ma non potevo dire ancora no a Carlo", ha dichiarato l'attrice Miriam Leone. "Sono molto grata a Miss Italia: io ho vinto nel 2008, non c'erano i social e le possibilità per una ragazza che volesse fare cinema, TV o farsi notare erano minori", ha raccontato Miriam Leone, rispondendo a una domanda sul documentario Netflix Miss Italia non deve morire, in uscita il 26 febbraio. "Oggi l'impatto di uno spettacolo come quello non sarebbe più così attuale. Penso che il concorso sconti questo, ma dire che debba morire mi sembra un po’ troppo", ha aggiunto. "Io sono grata al concorso, a me ha dato grandi cose, quindi posso solo dire bene."

"È scontato dire che sono lusingata di questa chiamata del signore. Del signor Carlo. Io conto di divertirmi moltissimo stasera. Mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro e sono felicissima di farne parte insieme alle mie colleghe", ha dichiarato invece Katia Follesa durante la conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo. La comica e co-conduttrice della serata ha espresso così il suo entusiasmo per il ruolo che ricoprirà sul palco dell’Ariston. "Come mi sono preparata? Ho fatto il colore, la ceretta...", ha ironizzato Katia Follesa in sala stampa a Sanremo. La comica ha poi aggiunto: "Notoriamente non ho l'ansia per due motivi: primo, se ho l'ansia vuol dire che ho qualcosa che non va e non me lo posso permettere; secondo, perché sono cardiopatica e prendo un betabloccante che mi placa l'ansia." Infine, ha sottolineato il suo amore per la comicità e il teatro: "Ne faccio tanto, salgo sempre con la voglia di fare questo mestiere. Far ridere è la cosa che mi piace di più in assoluto."

"Non ero così emozionata dai tempi della maturità", ha detto Elettra Lamborghini, pronta a tornare sul palco dell'Ariston. "La mia prima volta è stata cinque anni fa, durante il Covid. È un'emozione unica per me e prevedo tanto divertimento."

"Io credo che se iniziamo a vietare il linguaggio che viene utilizzato nella musica, allora dovremmo vietare anche i videogiochi dove si spara o i film horror", ha dichiarato Elettra Lamborghini in conferenza stampa all'Ariston, rispondendo alle critiche sui testi, giudicati sessisti, di Tony Effe. "Da quel punto di vista sono abbastanza aperta. Per me dipende sempre dall'educazione che si riceve dai genitori e da come la si mette in atto", ha aggiunto la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo.

I super ospiti della terza serata: i Duran Duran assieme a Victoria dei Maneskin

Secondo quanto apprende LaPresse Victoria De Angelis sarà stasera sul palco dell'Ariston con i Duran Duran, super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo. La notizia era stata anticipata da Selvaggia Lucarelli sui suoi canali social. L'esibizione della bassista dei Maneskin, segue la performance da solista di Damiano David, frontman del gruppo rock romano, avvenuta nella seconda serata di ieri.

Gabry Ponte aprirà la finale di Sanremo con "Tutta l'Italia"

Sarà Gabry Ponte ad aprire la serata finale della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Sabato 15 febbraio, il DJ e producer italiano numero uno al mondo per ascolti su Spotify, salirà sul palco dell'Ariston per presentare "Tutta l'Italia (Sanremo 2025)", il suo ultimo singolo pubblicato con Warner Music Italy. Il brano è stato scelto come jingle ufficiale della manifestazione.