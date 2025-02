RTL 102.5 è al vertice della classifica social di Sensemakers

Ieri è ufficialmente iniziato il 75° Festival di Sanremo. La prima serata è partita col botto, registrando oltre il 65% di share. Ed è tempo di tracciare i primi bilanci. Tra le novità di quest'anno troviamo la classifica delle radio più attive sui social durante la kermesse, realizzata da Sensemakers in collaborazione con Primaonline.

Il verdetto è chiaro: tra tutte le emittenti, RTL 102.5 si conferma al vertice, occupando i primi due posti nelle classifiche per i video views e interaction. Con una performance di gran lunga superiore rispetto agli altri competitor, RTL 102.5 si distingue per il suo coinvolgimento sui social, in particolare nelle interazioni, dove supera di oltre il doppio le altre radio. Ma non solo; RTL 102.5 ottiene risultati eccezionali, in termini di visualizzazioni, anche sulla piattaforma di TikTok. Come si dice in questi casi, buona la prima!