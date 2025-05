Eleganza ribelle: come è cambiato l’abito da sera nella moda contemporanea

Storicamente, cerimonie, serate di gala ed eventi ufficiali in genere richiedono specifici dress code imposti da tradizione e regole formali che, per l’uomo, possono essere il tuxedo o il frac, mentre per la donna spesso si traducono in sontuosi abiti lunghi o quantomeno abiti da cocktail, quasi sempre in nero che, sempre secondo le convenzioni sociali, vanno accompagnati da cappe, stole o soprabiti sofisticati.

Un dettame di stile impegnativo e non proprio accessibile ai molti visti i prezzi esorbitanti di questa fascia di mercato.

Il nuovo volto dell’eleganza “accessibile”

Fortunatamente negli ultimi decenni la moda ha evoluto e amplificato il suo linguaggio estetico, sdoganando il concetto di abito da sera come abbigliamento per occasioni meno formali e quotidiane, dai matrimoni alle feste e alle serate mondane.

Il concetto di abito da sera per le donne è diventato più dinamico e decisamente più fruibile. Il nuovo stile per le occasioni speciali si traduce oggi in abiti ricamati scintillanti, fatti di paillettes o più semplicemente di tessuti dai riflessi metallici.

Cultura underground e contaminazioni street

A rendere ancora più disinvolta questa narrazione di stile contemporaneo ci pensano gli abbinamenti con accessori e capospalla, spesso provocatori e inaspettati che prendono le distanze dalle regole storiche per abbracciare un’estetica trasgressiva e decisamente underground.

Biker boot e anfibi prendono il posto dei decollete, cappellini da baseball e berretti in maglia sostituiscono cappellini e velette così come i nuovi soprabiti si chiamano parka e bomber jacket, spesso oversize. Tutti chiari riferimenti a culture underground come il Grunge degli anni Novanta, il Punk o la scena Rock degli anni Settanta.

Icone ribelli e moda di rottura

Partendo dagli esempi di alcuni personaggi iconici, da Courtney Love a Kate Moss, l’estetica ribelle è ormai entrata a far parte dell’immaginario delle nuove generazioni così come nella visione creativa di molti designer. Parka e bomber oversize sono ormai segni distintivi nelle collezioni di Prada, Miu Miu, N°21 e Balenciaga, solo per citarne qualcuno.