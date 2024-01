I principali eventi internazionali del 2023

Con il 2024 alle porte, è forse utile dare uno sguardo ai principali eventi internazionali che hanno caratterizzato l’anno che si sta chiudendo.

10 marzo – Arabia Saudita e Iran si sono accordati per ripristinare le relazioni diplomatiche attraverso la mediazione di Pechino.

17 marzo – La Corte penale internazionale ha spiccato un mandato d’arresto ai danni del presidente russo, Vladimir Putin. Sebbene Mosca non riconosca la Corte penale internazionale, si è trattato della prima volta che il leader di un Paese, che è membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, subisce questa sorte.

30 marzo – Donald Trump è stato incriminato su input della procura distrettuale di Manhattan, diventando così il primo ex presidente americano a doversi difendere da accuse penali. Altre tre incriminazioni sono piovute sul suo capo nei mesi successivi.

4 aprile – La Finlandia è entrata ufficialmente nella Nato.

7 maggio – La Siria è stata riammessa nella Lega Araba.

28 maggio – Recep Tayyip Erdogan è stato riconfermato presidente della Turchia al ballottaggio contro Kemal Kılıçdaroğlu.

25 giugno – Le elezioni greche hanno conferito la vittoria al partito di centrodestra Nuova democrazia.

23 luglio – Si sono tenute le elezioni in Spagna. Il Partito popolare si è collocato al primo posto. Tuttavia non è riuscito a trovare i numeri per formare un governo.

23 agosto – Il capo del Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, è rimasto ucciso in un misterioso incidente aereo. Da mesi era diventato un aspro critico del ministero della Difesa russo, non condividendo le modalità con cui venivano condotte le operazioni belliche in Ucraina.

3 ottobre – Kevin McCarthy è stato destituito dalla guida della Camera dei rappresentanti statunitense: è stato il primo Speaker a subire questa sorte.

7 ottobre – L’organizzazione terroristica Hamas ha condotto un brutale attacco contro Israele. Lo Stato ebraico ha a sua volta reagito con l’obiettivo di sradicare la stessa Hamas. La crisi innescata quel giorno è ancora in corso.

15 ottobre – Le elezioni polacche hanno visto al primo posto il partito Diritto e Giustizia. Tuttavia questa formazione non ha raccolto abbastanza seggi per formare il governo. Il 13 dicembre successivo è quindi tornato premier Donald Tusk.

15 novembre – Joe Biden e Xi Jinping hanno avuto un faccia a faccia a San Francisco. Nonostante i tentativi di disgelo, le distanze tra i due leader sono rimaste quasi del tutto intatte.

19 novembre – Il ballottaggio presidenziale in Argentina ha portato al potere l’anarco-capitalista, Javier Milei, che ha sconfitto il peronista Sergio Massa. Il nuovo presidente ha promesso ricette economiche energicamente liberiste e una politica estera di maggiore vicinanza all'Occidente.