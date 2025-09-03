Yasser Arafat: il terrorista globale che si fece statista (e milionario)

Per decenni è stato il volto della lotta palestinese nel mondo. Ma dietro la kefiah e le dichiarazioni pubbliche, Yasser Arafat ha incarnato anche l’ambiguità di un leader che ha unito diplomazia e violenza, ideologia e interessi personali. Terrorista globale negli anni ’70, firmatario degli accordi di Oslo negli anni ’90, padre della patria per molti palestinesi, ma anche un autocrate accusato di aver accumulato una fortuna miliardaria mentre la sua gente viveva in miseria. Una figura sfuggente e divisiva che ha lasciato dietro di sé un’eredità segnata da sangue, morte, sospetti e conti offshore.