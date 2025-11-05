Abdelbaki Es Satty, l’imam che trascinò la Catalogna nel terrore

Quando la notte del 16 agosto 2017 un’esplosione squarciò la casa di Alcanar, una piccola località della provincia di Tarragona, la polizia catalana pensò inizialmente a un incidente domestico. Solo ore dopo si sarebbe scoperto che quella deflagrazione aveva interrotto il piano di uno dei più gravi attentati mai progettati in Spagna dopo l’11 marzo 2004. Tra le macerie venne trovato il corpo di Abdelbaki Es Satty, imam marocchino di 44 anni, il vero cervello del gruppo jihadista che di lì a poche ore avrebbe colpito Barcellona e Cambrils, causando 16 morti e oltre 130 feriti.