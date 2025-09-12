La Serie A vista da Collovati: Napoli favorito, l’Italia andrà ai Mondiali dopo gli spareggi

Il difensore campione del mondo nel 1982 analizza il cammino degli azzurri e la serie A che riparte: “Rino ha la grinta giusta, ma i difensori pensino a difendere. Mi intriga Gasp a Roma, ho molti dubbi su Inter, Milan e Juve”.



L’ex calciatore oggi opinionista Rai perplesso sul mercato delle tre grandi: “Troppe indecisioni e squadre che non hanno ancora un’identità precisa, mentre il Napoli che era già forte si è ulteriormente rinforzato. Il Como può essere la sorpresa e in futuro potrebbe prendere il posto dell’Atalanta”.