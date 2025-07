Denis Bergamini, una verità attesa 35 anni

Nel novembre 1989 il calciatore morì sotto un camion e la fidanzata disse che si era suicidato. La famiglia di Bergamini non ha mai creduto a quella versione e dopo la riesumazione del cadavere la verità è venuta a galla.



Denis era un calciatore del Cosenza, il suo rapporto con Isabella Internò era stato complicato da una gravidanza e dal fatto che lui non voleva sposarla. Ma non si è suicidato, è stato ucciso e la mandante è l’ex fidanzata, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione per omicidio volontario.