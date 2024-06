Rosetta Cutolo, donna di chiesa e boss di Camorra

Rosetta Cutolo non si è mai sposata, non ha avuto figli, ha dedicato la vita al fratello, alla famiglia e all’organizzazione. Donna estremamente devota, soprannominata Rosetta “e Monache”, frequentava regolarmente la chiesa, dividendo il suo tempo tra le preghiere e il potere mafioso. Trascorse sei anni in carcere dopo essersi spontaneamente costituita nel 1993, a seguito di un lungo periodo di latitanza. Con la sua morte, Rosetta Cutolo ha portato con sé anche i segretidi una delle più potenti organizzazioni mafiose della storia d’Italia.